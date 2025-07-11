Почему Советский Союз напал на Афганистан: правда, которую мало кто знает

Вы узнаете:
- Почему СССР ввел свои войска в Афганистан
- Когда Советскому Союзу пришлось выводить войска из Афганистана
За последние десятилетия Афганистан стал ареной сразу для нескольких масштабных войн. Одним из самых масштабных конфликтов было вторжение СССР в 1979 году.
Главред узнал, почему Советский Союз воевал в Афганистане и чем это закончилось. Об этом на YouTube-канале "Базована історія" рассказала команда специалистов, которые раскрывают историческую правду, которую годами замалчивали.
"В марте 1979 года в городе Герат было поднято восстание исламистов. Для его подавления понадобилось немало усилий, поэтому афганские власти начали беспокоиться о подобных выступлениях в будущем. В этих условиях руководство впервые обратилось к СССР с просьбой ввести свои войска в Афганистан и взять ситуацию в свои руки", - рассказал автор.
Но просьба правительства была лишь официальной причиной введения советских войск. На самом деле СССР хотел защитить в Афганистане свои имперские интересы и поддержать прокоммунистический режим.
Власти Советского Союза надеялись быстро подавить вооруженное сопротивление, но вместо быстрой победы погрязли в изнурительном конфликте и уже к середине 1980-х годов стало понятно, что перспектив для СССР нет.
Тогда же к власти пришел Михаил Горбачев. Он увидел, что потери возросли, международная критика усиливалась, а экономическая ситуация в СССР ухудшалась. Эти причины стали основными, почему Горбачев вывел войска из Афганистана в 1989 году.
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Об источнике: Базовая История
Базована Історія - украинский YouTube-канал, на который подписаны 170 тысяч пользователей. Авторы на нем рассказывают об украинских героях, которых пытались стереть, о событиях истории Украины, которые российская пропаганда искажала и традициях, переживших влияние чужих государств.
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