Что делать, чтобы не сгореть на солнце: врач озвучил главные правила

Специалист рассказал, как не сгореть на солнце и при этом не навредить своему здоровью.

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Как не сгореть на солнце / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

Вы узнаете:

Как правильно находиться на солнце

Когда нельзя загорать на солнце

Как защититься от солнца, чтобы не сгореть

Лето - сезон пляжного отдыха, который сопровождается солнечными ваннами на берегу моря или у реки. В то же время, в это время у многих возникает вопрос, как себя обезопасить от того, чтобы после отдыха не думать, что делать, когда ты сгорел на солнце.

Главред узнал, когда лучше загорать на солнце, как это правильно делать и что для этого нужно. Об этом на своем YouTube-канале рассказал украинский врач Антон Шкиряк.

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По его словам, первым правилом в жаркий солнечный день является пребывание в тени. Так рассеянный солнечный свет будет иметь низкий процент воздействия на кожу. Если же говорить о непосредственном пребывании на солнце, то оптимальным временем для получения крайне необходимого количества витамина D является 15-20 минут в день.

"Исследователи доказали, что дневная доза витамина D в организме позволяет избежать многих хронических заболеваний и предупредить сердечно-сосудистые проблемы", - подчеркнул врач.

Шкиряк также отметил, что загорать можно только до 10:00, или после 16:00. В остальное время ультрафиолетовое излучение наиболее активное.

Не менее важным правилом является использование солнцезащитных кремов, молочка или масла. При этом выбирать надо средства с фактором SPF хотя бы 30, а лучше - 50.

Смотрите видео о том, как загар влияет на организм:

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О персоне: Антон Шкиряк Антон Шкиряк - практикующий нейрохирург, онколог, менеджер и общественный деятель в сфере здравоохранения Украины, ассистент опорной кафедры нейрохирургии Национальной медицинской академии последипломного образования им. П. Л. Шупика, эксперт многих медицинских и социальных программ на центральных телеканалах Украины.

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