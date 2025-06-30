Почему холодная вода в жару опасна: названы напитки, которые нельзя пить летом

В жару холодная вода кажется спасением, но эксперты предупреждают, что напитки температурой ниже 5°C могут стать серьезной проблемой.

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Почему холодная вода в жару опасна - какие напитки нельзя пить летом / Коллаж Главред, фото: скриншоты из видео, pexels

О чем говорится в материале:

Почему не стоит пить холодную воду

Какую воду надо пить в жару

Что пить, когда очень жарко

Пить больше воды летом - правильное решение, но температура напитков может иметь решающее значение. Медики предупреждают, что слишком холодная вода, особенно в жару, может нанести вред организму. Об этом в эфире "Сніданку з 1+1" рассказала терапевт Марьяна Селюк.

Главред выяснил, какой напиток лучше пить летом.

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Действительно ли холодная вода полезна

В США провели исследование с участием 45 спортсменов, которое доказало, что охлажденная вода лучше охлаждает организм, чем теплая. У тех, кто пил холодную воду, температура тела повышалась медленнее, а ощущение свежести держалось дольше.

Впрочем, не все так однозначно. По данным медицинских исследований, опубликованных Washington Post, для некоторых людей слишком холодная вода - это риск.

"У людей, склонных к мигреням, прохладная вода может спровоцировать внезапную боль во лбу или висках", - предостерегает гастроэнтеролог Брайан Вайнер.

Смотрите видео о том, что пить, когда очень жарко:

У тех, кто имеет чувствительность зубов, даже несколько глотков ледяной воды могут вызвать жгучую боль. А у людей с заболеваниями пищевода или сердечно-сосудистой системы, очень холодная вода способна вызвать спазмы, слабость или головокружение.

Почему нельзя пить холодную воду в жару - почему вредно пить холодную воду

Терапевт Марьяна Селюк отмечает, что организм негативно реагирует на резкие температурные перепады, и все, что ниже 5°C, несет угрозу, даже если это не "лед".

"Вся вода, которая ниже 5 градусов, не является полезной для организма. Это влияет на изменение сосудов, спазм сосудов, спазм пищевода - даже если человек здоров", - объясняет врач.

Какую воду можно пить летом

Эксперт советует избегать напитков ниже 5°C. После физических нагрузок оптимальная температура - 15-16°C, для групп риска - даже 18°C.

"Комфортно - это выше 15°C. Группам риска с сердечно-сосудистыми проблемами - 18°C", - уточняет Селюк.

И это касается всей жидкости, в частности воды, компотов, чая, а также первых блюд, которые также являются источником гидратации.

Сколько воды надо пить летом

Один из важнейших критериев это количество воды. Самая универсальная формула, по словам терапевта это расчет 30-35 мл жидкости на каждый килограмм веса.

"Американцы дают 2,5 до 4 литров для мужчин, европейцы говорят: 2 литра для женщин, 2,5 - для мужчин. Но формула 30-35 мл на килограмм - более универсальная", - объясняет Селюк.

Однако есть важное предостережение: нельзя выпивать всю норму за раз.

"Не надо перегружать жидкостью организм. Это должно быть в течение дня, а не одномоментно", - отмечает эксперт.

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