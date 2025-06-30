Почему холодная вода в жару опасна: названы напитки, которые нельзя пить летом

О чем говорится в материале:
- Почему не стоит пить холодную воду
- Какую воду надо пить в жару
- Что пить, когда очень жарко
Пить больше воды летом - правильное решение, но температура напитков может иметь решающее значение. Медики предупреждают, что слишком холодная вода, особенно в жару, может нанести вред организму. Об этом в эфире "Сніданку з 1+1" рассказала терапевт Марьяна Селюк.
Главред выяснил, какой напиток лучше пить летом.
Действительно ли холодная вода полезна
В США провели исследование с участием 45 спортсменов, которое доказало, что охлажденная вода лучше охлаждает организм, чем теплая. У тех, кто пил холодную воду, температура тела повышалась медленнее, а ощущение свежести держалось дольше.
Впрочем, не все так однозначно. По данным медицинских исследований, опубликованных Washington Post, для некоторых людей слишком холодная вода - это риск.
"У людей, склонных к мигреням, прохладная вода может спровоцировать внезапную боль во лбу или висках", - предостерегает гастроэнтеролог Брайан Вайнер.
Смотрите видео о том, что пить, когда очень жарко:
У тех, кто имеет чувствительность зубов, даже несколько глотков ледяной воды могут вызвать жгучую боль. А у людей с заболеваниями пищевода или сердечно-сосудистой системы, очень холодная вода способна вызвать спазмы, слабость или головокружение.
Почему нельзя пить холодную воду в жару - почему вредно пить холодную воду
Терапевт Марьяна Селюк отмечает, что организм негативно реагирует на резкие температурные перепады, и все, что ниже 5°C, несет угрозу, даже если это не "лед".
"Вся вода, которая ниже 5 градусов, не является полезной для организма. Это влияет на изменение сосудов, спазм сосудов, спазм пищевода - даже если человек здоров", - объясняет врач.
Какую воду можно пить летом
Эксперт советует избегать напитков ниже 5°C. После физических нагрузок оптимальная температура - 15-16°C, для групп риска - даже 18°C.
"Комфортно - это выше 15°C. Группам риска с сердечно-сосудистыми проблемами - 18°C", - уточняет Селюк.
И это касается всей жидкости, в частности воды, компотов, чая, а также первых блюд, которые также являются источником гидратации.
Сколько воды надо пить летом
Один из важнейших критериев это количество воды. Самая универсальная формула, по словам терапевта это расчет 30-35 мл жидкости на каждый килограмм веса.
"Американцы дают 2,5 до 4 литров для мужчин, европейцы говорят: 2 литра для женщин, 2,5 - для мужчин. Но формула 30-35 мл на килограмм - более универсальная", - объясняет Селюк.
Однако есть важное предостережение: нельзя выпивать всю норму за раз.
"Не надо перегружать жидкостью организм. Это должно быть в течение дня, а не одномоментно", - отмечает эксперт.
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Что известно о "Сніданок з 1+1"
"Сніданок з 1+1" - утреннее шоу телеканала 1+1 производства 1+1 Media. Программа длится три часа и является самым длинным в Украине утренним шоу в прямом эфире. "Сніданок з 1+1" подает новости, развлечения, полезные советы и интервью с интересными гостями в прямом эфире. Программа содержит несколько утренних выпусков ТСН, сообщает Википедия.
"Сніданок з 1+1" имеет собственную музыкальную студию, поэтому в программе звучит живая музыка. На YouTube канал "Сніданку з 1+1" подписано более 500 тысяч пользователей.
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