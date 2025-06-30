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Как будут проходить выборы после войны - Вениславский раскрыл детали

Виталий Кирсанов
30 июня 2025, 19:54
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Существует проблема того, что миллионы граждан Украины сейчас находятся за рубежом.
Вениславский раскрыл детали о будущих выборах
Вениславский раскрыл детали будущих выборов / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Кратко:

  • Выборы должны максимально соответствовать международным стандартам
  • Концепция законопроекта по выборам уже наработана

Работа над законопроектом по выборам в Украине ведется уже длительное время при участии представителей ЦИК и международных партнеров. Об этом рассказал Федор Вениславский, народный депутат, член комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, в эфире на Radio NV.

"В любом случае, по завершению режима военного положения, мы столкнемся с рядом таких ситуаций, связанных с избирательным процессом, которых в мирное время в принципе не существовало. Стоит задача сделать выборы, которые будут максимально соответствовать международным стандартам в условиях, когда еще полностью вся ситуация с безопасностью не будет соответствовать довоенным условиям. И обеспечить участие как можно более широкого круга граждан Украины, которые имеют право голоса", - сказал Вениславский.

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Он добавил, что кроме безопасности, также есть проблема того, что миллионы граждан Украины сейчас находятся за рубежом.

"По избирательному кодексу Украины организовать выборы за рубежом мы можем на территории дипломатических представительств и консульских учреждений. А учитывая то количество граждан Украины, которые есть за рубежом, сделать это невозможно. Поэтому и этот вопрос нужно будет урегулировать. Возможно, как были примеры из практики, на каких-то стадионах или концертных залах. Очень много проблем, которые сейчас обсуждаются. Поэтому говорить, что этот законопроект уже наработан - еще преждевременно. Концептуальные определенные вещи уже наработаны", - отметил Вениславский.

Нардеп также отметил, сколько времени необходимо для подготовки этого законопроекта, и хватит ли Комитету полгода.

"Я думаю, его можно подготовить и быстрее. Это пару месяцев и мы можем его подготовить, внести на рассмотрение зала. Главное - это все эти вопросы решить. Чтобы не было потом никаких оснований ни у кого сомневаться в легитимности новоизбранных органов власти Украины", - сказал он.

Выборы в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, РФ продолжает пытаться сорвать попытки достижения мира в Украине. Об этом свидетельствует заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова, который заявил, что перед заключением мирного соглашения Украина якобы должна провести выборы. По информации российских СМИ, Лавров назвал это "оптимальным вариантом", который позволил бы Кремлю оценить легитимность украинской власти.

Первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко прокомментировал вероятность проведения выборов в Украине летом или осенью 2025 года. По его словам, парламентские фракции остаются преданными меморандуму, который предусматривает проведение выборов не ранее чем через шесть месяцев после отмены военного положения.

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний отметил, что вопрос выборов в Украине обсуждается уже в течение трех лет, но их организация остается невозможной из-за полномасштабной войны. Даже если боевые действия завершатся в 2025 году, по его мнению, не стоит ожидать немедленного проведения избирательного процесса.

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Кто такой Федор Вениславский?

Федор Владимирович Вениславский (род. 16 мая 1969, Олыка, Киверцовский район, Волынская область) - преподаватель кафедры конституционного права Украины Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого. Кандидат юридических наук, доцент. Специалист в области государства и прав человека. Возглавлял Харьковскую общественную Люстрационную палату, пишет Википедия.

Представитель Президента Украины Владимира Зеленского в Конституционном Суде Украины (3 июня 2019 - 12 сентября 2022). Член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

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