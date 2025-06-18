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"Таких еще не было": в Раде заявили о подготовке к выборам, чем они особенные

Юрий Берендий
18 июня 2025, 17:50
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В Украине уже разрабатывают механизм, который позволит организовать выборы после завершения боевых действий, отметил Стефанчук.
'Таких еще не было': в Раде заявили о подготовке к выборам, чем они особенные
В Раде заявили о подготовке к выборам, чем они особенные / Коллаж Главред, фото: УНИАН

О чем сказал Стефанчук:

  • Проведение выборов на период военного положения невозможно
  • В Украине прорабатывают механизм проведения выборов после окончания войны
  • Это будут уникальные выборы, которых в Украине еще не было

Пока в Украине действует военное положение, проведение выборов невозможно. В то же время, Украина уже готовится к ним. Так, по словам председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука, народные депутаты уже неофициально работают над переходным законопроектом, который будет регламентировать проведение первых выборов после завершения боевых действий. Об этом он заявил в интервью РБК-Украина.

Стефанчук пояснил, что эти выборы будут особенными и потребуют принятия отдельного закона.

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"Нам очень важно, чтобы в Украине состоялись выборы, но не такие "выборы", как они происходят в Российской Федерации", - сказал Стефанчук.

Глава ВРУ подчеркнул, что основная цель заключается в том, чтобы результат выборов был признан демократическим на международном уровне. Он также подчеркнул, что в отличие от России, которая давно обесценила суть выборов, для Украины это - основа демократии и общественного доверия.

"Это будут уникальные выборы, которых в Украине еще не было. И они не подпадают ни под какие выборы, которые определены в Конституции. Потому что это не срочные и конечно не досрочные выборы", - подчеркнул спикер парламента.

По словам Руслана Стефанчука, работа над новыми избирательными правилами уже продолжается в комитетах парламента, Центральной избирательной комиссии и на согласительном совете, однако без лишней огласки, чтобы не создавать впечатление преждевременного начала избирательной кампании.

Среди основных вызовов - организация голосования для военнослужащих на передовой, украинцев за рубежом и жителей временно оккупированных территорий (если таковые останутся). Кроме того, важным остается вопрос финансирования и обеспечения присутствия международных наблюдателей.

"Мы не хотим выносить это на политический уровень. Потому что сразу начнется: "завтра выборы!" - сказал Стефанчук.

Стефанчук отметил, что после завершения военного положения планируется принятие одноразового специального закона, который позволит провести выборы и вернуться к привычному конституционному порядку.

В то же время, по его словам, сейчас продолжаются обсуждения относительно того, какие выборы должны пройти первыми - президентские или парламентские, и возможно ли их одновременное проведение. Однако, скорее всего, Конституция Украины не позволит объединить эти две избирательные кампании.

Выборы в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, РФ продолжает пытаться сорвать попытки достижения мира в Украине. Об этом свидетельствует заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова, который заявил, что перед заключением мирного соглашения Украина якобы должна провести выборы. По информации российских СМИ, Лавров назвал это "оптимальным вариантом", который позволил бы Кремлю оценить легитимность украинской власти.

Первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко прокомментировал вероятность проведения выборов в Украине летом или осенью 2025 года. По его словам, парламентские фракции остаются преданными меморандуму, который предусматривает проведение выборов не ранее чем через шесть месяцев после отмены военного положения.

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний отметил, что вопрос выборов в Украине обсуждается уже в течение трех лет, но их организация остается невозможной из-за полномасштабной войны. Даже если боевые действия завершатся в 2025 году, по его мнению, не стоит ожидать немедленного проведения избирательного процесса.

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Кто такой Руслан Стефанчук?

Руслан Стефанчук - украинский правовед и политик, государственный деятель, председатель Верховной Рады Украины IX сост. с 8 октября 2021. В 2019-2021 годах - советник Президента Украины, первый заместитель Председателя Верховной Рады Украины (29 мая 2019-7 октября 2021), представитель президента в Верховной Раде (21 мая 2019-7 октября 2021). Доктор юридических наук и заслуженный деятель науки и техники Украины, пишет Википедия.

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Верховная Рада президентские выборы в Украине Руслан Стефанчук
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