Зеленский и Трамп могут скоро встретиться - СМИ назвали дату

Президент Украины прибудет в Гаагу на рабочий ужин лидеров НАТО.

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Встреча Зеленского и Трампа может состояться в Гааге / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, facebook.com/WhiteHouse

Что известно:

Зеленский примет участие в рабочем ужине лидеров НАТО в Гааге 24 июня, где будет также Трамп

Возможна личная встреча президентов

Зеленский не будет участвовать в основной сессии саммита или заседании Совета Украина-НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в рабочем ужине лидеров стран-членов НАТО, который состоится 24 июня в Гааге. На этом мероприятии ожидается присутствие и президента США Дональда Трампа. Об этом сообщили источники Радио Свобода.

Таким образом, не исключено, что именно во время этого ужина состоится личная встреча между Зеленским и Трампом.

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По данным СМИ, финальный документ саммита НАТО будет значительно короче, чем в предыдущие годы - его объем уместится на одну страницу. Дипломаты, вовлеченные в процесс подготовки, указывают, что текст еще редактируется, поэтому окончательные формулировки могут измениться.

В проекте этого документа, как предполагают СМИ, Украина может вообще не упоминаться, зато Россию в очередной раз признают долгосрочной угрозой для Альянса.

Также ожидается, что страны-члены НАТО согласуют повышение оборонных расходов до 5% ВВП до 2032 года. Этот вопрос активно поддерживает Дональд Трамп, и, по оценкам, он станет одним из ключевых. В то же время возможность пересмотра этого решения предусмотрена уже в 2029 году - после завершения второго президентского срока Трампа.

Участие Владимира Зеленского в основной сессии саммита или на заседании Совета Украина - НАТО на уровне лидеров не предвидится. Вместо этого президент Украины выступит на Форуме оборонных индустрий, который состоится в рамках саммита 24-25 июня в Гааге.

Встреча Трампа с Зеленским, которая не состоялась - что известно

Напомним, 12 июня стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский получил официальное приглашение на саммит стран Большой семерки (G7). Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт подтвердила, что в рамках саммита планируются двусторонние встречи президента США Дональда Трампа с лидерами других государств, среди которых должен был быть и Зеленский.

Однако 17 июня Дональд Трамп досрочно покинул саммит G7 и вернулся в Вашингтон. В социальной сети Truth Social он резко отреагировал на предположения, которые озвучил президент Франции Эммануэль Макрон, о том, что причина его отъезда связана с возможным соглашением о перемирии на Ближнем Востоке.

Трамп категорически опроверг эту версию, заявив, что покинул саммит "из-за чего-то гораздо более важного", не уточнив, что именно он имел в виду.

Как сообщал Главред, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко предположил, что президент США Дональд Трамп покинул саммит G7 досрочно, чтобы не встречаться с Владимиром Зеленским. В интервью Hromadske он заявил, что Трампу "нечего сказать" украинскому лидеру, потому что тот не может аргументированно объяснить свою снисходительную позицию в отношении Путина.

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