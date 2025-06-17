'Это вопрос жизни и смерти': Зеленский сделал громкое заявление на саммите G7

Украина разрабатывает перехватчики-дроны и призывает партнеров финансировать их массовое производство.

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Ключевые заявления Зеленского на саммите G7 / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот с YouTube

Ключевые тезисы Зеленского:

Украина должна и дальше получать системы ПВО и ракеты

Ограничения цены на российскую нефть должны быть на уровне 30 долларов за баррель

Россия увеличила использование дронов во время ударов по Украине

Во вторник, 17 июня, президент Украины Владимир Зеленский выступил на саммите Большой семерки (G7), который проходит в Канаде. В своей речи украинский лидер подчеркнул важность решительной поддержки Украины и осудил действия России, которая продолжает агрессию и отвергает все мирные инициативы.

Президент начал выступление с напоминания об одной из самых масштабных комбинированных атак России за все время полномасштабной войны. В ночь на 17 июня РФ выпустила по Украине 440 дронов, в основном "шахедов", и 32 ракеты различных типов, в том числе баллистические и кассетные.

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"Целями были наши города, то есть обычные люди, обычные семьи в своих домах. Одна баллистическая ракета попала в жилой дом и прошла насквозь с верхнего этажа в подвал. Спасательные работы до сих пор продолжаются. Под завалами ищут людей", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, только в Киеве зафиксировано около 30 мест попадания или падения обломков. Повреждены почти 150 жилых домов. Известно о 15 погибших и 131 раненом, среди погибших - гражданин США.

Зеленский отметил, что благодаря международной поддержке украинская ПВО смогла уничтожить значительную часть вражеских целей. В то же время он подчеркнул, что потребность в новых системах остается критической.

"Это вопрос жизни и смерти. Мы должны и дальше получать системы противовоздушной обороны и ракеты и переходить к локализации производства в Украине. Это насущная необходимость для сохранения жизней", - подчеркнул президент.

Сотрудничество РФ с Ираном и КНДР

Президент отдельно указал на опасное сотрудничество России с Ираном и Северной Кореей. По его словам, Россия модернизирует иранские "Шехеды", а их производство планируется перенести в КНДР. Это, по мнению Зеленского, представляет угрозу не только для Украины, но и для всего мира.

Украина, по словам президента, работает над созданием перехватчиков-дронов. Зеленский призвал партнеров предоставить финансирование на их массовое производство, ведь эти технологии важны для Европы, Индо-Тихоокеанского региона, Японии, Канады и Соединенных Штатов.

"Нам всем надо и дальше работать вместе - с максимальным уровнем координации. Не только политической и дипломатической, но и технологической и через инвестиции. Увеличение производства оружия в Украине - это самый быстрый путь к достижению результатов", - сказал он.

О дипломатии и Путине

Президент заявил, что дипломатия находится в "кризисном состоянии" - по одной причине: Путин открыто отверг каждую мирную инициативу, продолжая наступательные действия и террор. Зеленский напомнил, что Россия уже не останавливается даже перед массированными атаками.

"Если в прошлом году применение ста "шахедов" за одну ночь вызвало настоящий шок, то сейчас уже кажется необычным, если за одну атаку используется менее ста дронов. Фактически это единственное реальное изменение в поведении России после смены Президента США. И это доказывает, что те, кто поддерживает новые и более сильные санкции против России, абсолютно правы", - заявил Зеленский.

Предложения по санкциям и поддержке

Украинский президент призвал страны G7 ввести новое ограничение цен на российскую нефть. Он считает, что нынешний лимит в 45 долларов за баррель неэффективен и его нужно снизить до 30 долларов. Также он поддержал инициативы по 18-му пакету санкций ЕС, который должен ударить по энергетике и финансам РФ.

Зеленский также озвучил ключевую финансовую потребность Украины - 40 миллиардов долларов США в год для бюджетной поддержки, чтобы обеспечить устойчивость государства в войне.

"Важно обеспечить 40 миллиардов долларов США ежегодной бюджетной поддержки для Украины - для нашей устойчивости, для того, чтобы наша страна могла держаться дальше. И это должно быть совместное решение лидеров G7, включая США", - отметил он.

Санкции против РФ / Инфографика: Главред

Кроме этого, Зеленский призвал международное сообщество не снижать давление на Россию и обратился к президенту США Дональду Трампу с предложением использовать свое влияние, чтобы заставить Путина остановить войну.

"Именно США и президент Трамп предложили прекращение огня, возобновление дипломатии, немедленные встречи и переговоры. Но Россия заблокировала все усилия. Эта война продолжается из-за России. С самого начала это была неспровоцированная и преступная захватническая война. Мы не должны об этом забывать. И мы должны давить дальше во всех направлениях - дипломатическом, экономическом, военном, - чтобы наконец достичь мира", - подытожил президент.

Саммит G7 в Канаде - новости по теме

Напомним, 17 июня президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Канаду для участия в саммите Большой семерки (G7), который собрал ведущих мировых лидеров для обсуждения глобальных вызовов, в частности войны России против Украины. В рамках своего визита Зеленский должен был провести ряд двусторонних встреч, в частности с лидерами Франции, Великобритании, Италии, Германии/

Еще 12 июня стало известно, что Зеленский получил официальное приглашение принять участие в саммите. Тогда же пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт подтвердила, что президент США Дональд Трамп планировал личные встречи с рядом иностранных лидеров, в том числе и с Зеленским.

Впрочем, неожиданностью стало то, что Трамп досрочно покинул саммит и вернулся в Вашингтон. В заметке в соцсети Truth Social он резко раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона за комментарии о причинах его отъезда. Трамп заявил, что покинул саммит не из-за событий на Ближнем Востоке, как предположил Макрон, а "из-за чего-то гораздо более важного", не раскрыв подробностей.

Как сообщал Главред, премьер-министр Канады Марк Карни на саммите G7 объявил о новом пакете военной помощи Украине на более 2 млрд канадских долларов (около $1,48 млрд). Кроме того, Оттава ввела санкции против более 40 физических и юридических лиц из России и за ее пределами, а также против более 200 судов российского "теневого флота".

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Что такое санкции? Санкции - карательная мера правового воздействия/регулирования, мера принуждения в отношении государства, нарушившего международные нормы, договоры, обязательства; специальные экономические и другие ограничительные меры, применяемые против физических или юридических лиц по законодательству определенного государства, пишет Википедия.

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