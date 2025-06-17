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"Это вопрос жизни и смерти": Зеленский сделал громкое заявление на саммите G7

Руслана Заклинская
17 июня 2025, 22:49
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Украина разрабатывает перехватчики-дроны и призывает партнеров финансировать их массовое производство.
'Это вопрос жизни и смерти': Зеленский сделал громкое заявление на саммите G7
Ключевые заявления Зеленского на саммите G7 / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот с YouTube

Ключевые тезисы Зеленского:

  • Украина должна и дальше получать системы ПВО и ракеты
  • Ограничения цены на российскую нефть должны быть на уровне 30 долларов за баррель
  • Россия увеличила использование дронов во время ударов по Украине

Во вторник, 17 июня, президент Украины Владимир Зеленский выступил на саммите Большой семерки (G7), который проходит в Канаде. В своей речи украинский лидер подчеркнул важность решительной поддержки Украины и осудил действия России, которая продолжает агрессию и отвергает все мирные инициативы.

Президент начал выступление с напоминания об одной из самых масштабных комбинированных атак России за все время полномасштабной войны. В ночь на 17 июня РФ выпустила по Украине 440 дронов, в основном "шахедов", и 32 ракеты различных типов, в том числе баллистические и кассетные.

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"Целями были наши города, то есть обычные люди, обычные семьи в своих домах. Одна баллистическая ракета попала в жилой дом и прошла насквозь с верхнего этажа в подвал. Спасательные работы до сих пор продолжаются. Под завалами ищут людей", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, только в Киеве зафиксировано около 30 мест попадания или падения обломков. Повреждены почти 150 жилых домов. Известно о 15 погибших и 131 раненом, среди погибших - гражданин США.

Зеленский отметил, что благодаря международной поддержке украинская ПВО смогла уничтожить значительную часть вражеских целей. В то же время он подчеркнул, что потребность в новых системах остается критической.

"Это вопрос жизни и смерти. Мы должны и дальше получать системы противовоздушной обороны и ракеты и переходить к локализации производства в Украине. Это насущная необходимость для сохранения жизней", - подчеркнул президент.

Сотрудничество РФ с Ираном и КНДР

Президент отдельно указал на опасное сотрудничество России с Ираном и Северной Кореей. По его словам, Россия модернизирует иранские "Шехеды", а их производство планируется перенести в КНДР. Это, по мнению Зеленского, представляет угрозу не только для Украины, но и для всего мира.

Украина, по словам президента, работает над созданием перехватчиков-дронов. Зеленский призвал партнеров предоставить финансирование на их массовое производство, ведь эти технологии важны для Европы, Индо-Тихоокеанского региона, Японии, Канады и Соединенных Штатов.

"Нам всем надо и дальше работать вместе - с максимальным уровнем координации. Не только политической и дипломатической, но и технологической и через инвестиции. Увеличение производства оружия в Украине - это самый быстрый путь к достижению результатов", - сказал он.

О дипломатии и Путине

Президент заявил, что дипломатия находится в "кризисном состоянии" - по одной причине: Путин открыто отверг каждую мирную инициативу, продолжая наступательные действия и террор. Зеленский напомнил, что Россия уже не останавливается даже перед массированными атаками.

"Если в прошлом году применение ста "шахедов" за одну ночь вызвало настоящий шок, то сейчас уже кажется необычным, если за одну атаку используется менее ста дронов. Фактически это единственное реальное изменение в поведении России после смены Президента США. И это доказывает, что те, кто поддерживает новые и более сильные санкции против России, абсолютно правы", - заявил Зеленский.

  • Владимир Зеленский встретился с Марком Корни
    Владимир Зеленский встретился с Марком Корни Фото: ОПУ
  • Владимир Зеленский встретился с Марком Корни
    Владимир Зеленский встретился с Марком Корни Фото: ОПУ
  • Владимир Зеленский встретился с Марком Корни
    Владимир Зеленский встретился с Марком Корни Фото: ОПУ
  • Владимир Зеленский встретился с Марком Корни
    Владимир Зеленский встретился с Марком Корни Фото: ОПУ
  • Владимир Зеленский встретился с Марком Корни
    Владимир Зеленский встретился с Марком Корни Фото: ОПУ
  • Владимир Зеленский встретился с Марком Корни
    Владимир Зеленский встретился с Марком Корни Фото: ОПУ
  • Саммит G7
    Саммит G7 Фото: ОПУ
  • Саммит G7
    Саммит G7 Фото: ОПУ
  • Саммит G7
    Саммит G7 Фото: ОПУ
  • Саммит G7
    Саммит G7 Фото: ОПУ
  • Саммит G7
    Саммит G7 Фото: ОПУ
  • Саммит G7
    Саммит G7 Фото: ОПУ
  • Саммит G7
    Саммит G7 Фото: ОПУ

Предложения по санкциям и поддержке

Украинский президент призвал страны G7 ввести новое ограничение цен на российскую нефть. Он считает, что нынешний лимит в 45 долларов за баррель неэффективен и его нужно снизить до 30 долларов. Также он поддержал инициативы по 18-му пакету санкций ЕС, который должен ударить по энергетике и финансам РФ.

Зеленский также озвучил ключевую финансовую потребность Украины - 40 миллиардов долларов США в год для бюджетной поддержки, чтобы обеспечить устойчивость государства в войне.

"Важно обеспечить 40 миллиардов долларов США ежегодной бюджетной поддержки для Украины - для нашей устойчивости, для того, чтобы наша страна могла держаться дальше. И это должно быть совместное решение лидеров G7, включая США", - отметил он.

санкции
Санкции против РФ / Инфографика: Главред

Кроме этого, Зеленский призвал международное сообщество не снижать давление на Россию и обратился к президенту США Дональду Трампу с предложением использовать свое влияние, чтобы заставить Путина остановить войну.

"Именно США и президент Трамп предложили прекращение огня, возобновление дипломатии, немедленные встречи и переговоры. Но Россия заблокировала все усилия. Эта война продолжается из-за России. С самого начала это была неспровоцированная и преступная захватническая война. Мы не должны об этом забывать. И мы должны давить дальше во всех направлениях - дипломатическом, экономическом, военном, - чтобы наконец достичь мира", - подытожил президент.

Саммит G7 в Канаде - новости по теме

Напомним, 17 июня президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Канаду для участия в саммите Большой семерки (G7), который собрал ведущих мировых лидеров для обсуждения глобальных вызовов, в частности войны России против Украины. В рамках своего визита Зеленский должен был провести ряд двусторонних встреч, в частности с лидерами Франции, Великобритании, Италии, Германии/

Еще 12 июня стало известно, что Зеленский получил официальное приглашение принять участие в саммите. Тогда же пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт подтвердила, что президент США Дональд Трамп планировал личные встречи с рядом иностранных лидеров, в том числе и с Зеленским.

Впрочем, неожиданностью стало то, что Трамп досрочно покинул саммит и вернулся в Вашингтон. В заметке в соцсети Truth Social он резко раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона за комментарии о причинах его отъезда. Трамп заявил, что покинул саммит не из-за событий на Ближнем Востоке, как предположил Макрон, а "из-за чего-то гораздо более важного", не раскрыв подробностей.

Как сообщал Главред, премьер-министр Канады Марк Карни на саммите G7 объявил о новом пакете военной помощи Украине на более 2 млрд канадских долларов (около $1,48 млрд). Кроме того, Оттава ввела санкции против более 40 физических и юридических лиц из России и за ее пределами, а также против более 200 судов российского "теневого флота".

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Что такое санкции?

Санкции - карательная мера правового воздействия/регулирования, мера принуждения в отношении государства, нарушившего международные нормы, договоры, обязательства; специальные экономические и другие ограничительные меры, применяемые против физических или юридических лиц по законодательству определенного государства, пишет Википедия.

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война в Украине Владимир Зеленский Большая семерка война России и Украины
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