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Зеленского пригласили на саммит G7: состоится ли встреча с Трампом

Анна Ярославская
12 июня 2025, 06:51
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Кэролайн Левитт подтвердила подготовку отдельных двусторонних встреч президента США на полях саммита Большой семерки.
Зеленский, Трамп
Белый дом готовит встречи Трампа на саммите G7 / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ОП

Кратко:

  • У Трампа состоится немало двусторонних встреч на саммите G7
  • В Белом доме не подтвердили встречу Трампа и Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский получил приглашение на саммит Большой семерки (G7). Пока что неизвестно, состоится ли во время саммита встреча Зеленского с президентом США Дональдом Трампом.

Пресс-секретарь администрации президента США Кэролайн Левитт во время пресс-брифинга в Вашингтоне подтвердила подготовку отдельных двусторонних встреч на полях саммита Большой семерки, где, кроме лидеров G7, ожидается присутствие президентов Бразилии, Мексики и Украины, передает Укринформ.

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"Могу подтвердить, что состоится немало двусторонних встреч между президентом (США – Дональдом Трампом – ред.) и другими иностранными лидерами", - сказала она

В то же время Левитт не уточнила конкретно, планируется ли встреча президентов Трампа и Зеленского.

"Белый дом все еще упорно работает над окончательным согласованием этого графика, и мы обнародуем его, как только он у нас появится", - заявила пресс-секретарь Белого дома.

Встреча Трампа и Зеленского

Как писал Главред, в начале мая в Ватикане состоялась короткая встреча между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом. Вероятно, она стала переломным моментом в непростых отношениях лидеров. Успех разговора во многом объясняется тем, что он состоялся с глазу на глаз.

Зеленский описал свою встречу с Трампом как "хорошую" и выразил надежду, что она может стать исторической, если будут достигнуты важные результаты для двусторонних отношений и международной стабильности.

В Белом доме оценили встречу как "очень продуктивную". По информации Офиса президента Украины, сами переговоры длились всего 15 минут, но их содержание имеет важное значение для дальнейших шагов в сотрудничестве между двумя странами.

8 мая Зеленский провел переговоры с американским президентом Трампом. президент Украины раскрыл детали беседы.

19 мая Зеленский провел еще один телефонный разговор с президентом США перед беседой Владимира Путина и Трампа. Затем, по итогам общения, Трамп еще раз позвонил Зеленскому.

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