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В Белом доме сделали заявление после встречи Трампа с Зеленским: что известно

Алёна Воронина
26 апреля 2025, 13:38
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Встреча была "очень продуктивной", отметили в Белом доме.
В Белом доме сделали заявление после встречи Трампа с Зеленским: что известно
В Белом доме сделали заявление после встречи Трампа с Зеленским/ коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины

Кратко:

  • В Белом доме оценили встречу Трампа с Зеленским
  • В заявлении говорится, что встреча была "очень продуктивной"

В Белом доме оценили встречу президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского.

Там отметили, что встреча, которая состоялась в субботу, 26 апреля, в Риме, была "очень продуктивной". Об этом сообщает Reuters.

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"Президент Трамп и президент Зеленский встретились сегодня наедине и провели очень продуктивную дискуссию. Более подробная информация о встрече появится позже", - сказал директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг,

Ранее о том, что президенты Украины и США встретились в Ватикане, заявлял пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров. Однако никаких подробностей сразу после этого разговора не сообщалось.

Согласно информации из Офиса президента, встреча длилась 15 минут. Она стала первой после ссоры Трампа и Зеленского в Вашингтоне в феврале.

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Ранее в The Times сообщили, что Трамп окончательно решил позволить РФ контролировать оккупированные территории Украины. В плане Трампа предполагается сохранение за Россией контроля над оккупированными украинскими территориями, и это условие является "окончательным".

В CNN сообщали, что Украина и США имеют серьезные разногласия по условиям соглашения о прекращении войны. Между Вашингтоном и Киевом сохраняются серьезные разногласия относительно условий мирного соглашения с РФ.

Напомним, Трамп сделал важное заявление - он подчеркнул, что Украина и РФ очень близки к договоренности о мире. Значительное количество "ключевых пунктов" соглашения уже было согласовано, отметил президент США.

В субботу, 26 апреля, Зеленский провел встречу с Трампом в Риме. Утром украинский президент прибыл в Рим на похороны Папы Франциска и перед похоронами провел встречу с Трампом. Также Зеленский и Трамп договорились провести дальнейшие переговоры после церемонии прощания с Папой.

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