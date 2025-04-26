В Белом доме сделали заявление после встречи Трампа с Зеленским: что известно

Кратко:
- В Белом доме оценили встречу Трампа с Зеленским
- В заявлении говорится, что встреча была "очень продуктивной"
В Белом доме оценили встречу президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского.
Там отметили, что встреча, которая состоялась в субботу, 26 апреля, в Риме, была "очень продуктивной". Об этом сообщает Reuters.
"Президент Трамп и президент Зеленский встретились сегодня наедине и провели очень продуктивную дискуссию. Более подробная информация о встрече появится позже", - сказал директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг,
Ранее о том, что президенты Украины и США встретились в Ватикане, заявлял пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров. Однако никаких подробностей сразу после этого разговора не сообщалось.
Согласно информации из Офиса президента, встреча длилась 15 минут. Она стала первой после ссоры Трампа и Зеленского в Вашингтоне в феврале.
Переговоры по завершению войны в Украине - последние новости
Ранее в The Times сообщили, что Трамп окончательно решил позволить РФ контролировать оккупированные территории Украины. В плане Трампа предполагается сохранение за Россией контроля над оккупированными украинскими территориями, и это условие является "окончательным".
В CNN сообщали, что Украина и США имеют серьезные разногласия по условиям соглашения о прекращении войны. Между Вашингтоном и Киевом сохраняются серьезные разногласия относительно условий мирного соглашения с РФ.
Напомним, Трамп сделал важное заявление - он подчеркнул, что Украина и РФ очень близки к договоренности о мире. Значительное количество "ключевых пунктов" соглашения уже было согласовано, отметил президент США.
В субботу, 26 апреля, Зеленский провел встречу с Трампом в Риме. Утром украинский президент прибыл в Рим на похороны Папы Франциска и перед похоронами провел встречу с Трампом. Также Зеленский и Трамп договорились провести дальнейшие переговоры после церемонии прощания с Папой.
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