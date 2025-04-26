РФ готовится к штурму на важном участке фронта: боец сказал, где ждать удара

На этом направлении враг уже проводил штурмы, но они были неудачными.

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Ситуация на Купянском направлении / коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ

Ключевые тезисы:

Оккупанты готовятся к штурмам на Купянском направлении

Сейчас враг накапливает собственные силы

В течение месяца россияне потеряли более 20 единиц техники

Армия страны-агрессора России уже в ближайшее время готовится к новым штурмовым действиям на Купянском направлении. Об этом сообщил военнослужащий 77 бригады ВСУ Виктор Петрович в эфире Киев24.

По его словам, сейчас враг накапливает собственные силы и перегруппировывается.

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"В нашей полосе ответственности враг накапливается и готовится к дальнейшим штурмовым действиям после предыдущих неудачных попыток. В частности, после того, как украинские десантники уничтожили много вражеской техники и личного состава. После этого враг перегруппировывается", - рассказал он.

Военнослужащий также добавил, что в течение месяца россияне потеряли более 20 единиц техники.

"У захватчиков исчерпались возможности для механизированных штурмов", - подчеркнул боец.

Купянск / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости Украины

Как сообщал Главред, аналитики DeepState заявили, что российские военные оккупировали село Калиново на Покровском направлении, а также смогли продвинуться возле двух населенных пунктов на этом же направлении.

Представитель пресс-службы 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ имени короля Даниила Андрей Полухин заявил, что в городской застройке Часового Яра в Донецкой области продолжаются бои, говорить о том, что российские войска захватили "господствующие высоты" еще рано.

Представитель тактической группы Угледар подполковник Алексей Бельский заявил, что фиксируется сокращение количества штурмовых действий россиян на юге Донецкой области за последнюю неделю. За этот период было зафиксировано 106 атак, тогда как на прошлой неделе их было 158.

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Что известно о Купянске и почему город очень важен Купянск - административный центр Купянского района Харьковской области. Второй крупнейший железнодорожный узел Харьковщины. Также является крупным узлом автомобильных дорог. 27 февраля 2022 года, во время российского вторжения, российские войска оккупировали Купянск. 10 сентября 2022 года город был освобожден от российских оккупантов, пишет Википедия. Оккупанты продолжают наступление на Купянском направлении.

К югу от города расположен поселок Купянск-Узловой, который является крупным железнодорожным узлом - там сходятся ветки железной дороги на пяти направлениях. Севернее - на российские Белгород и Валуйки. На юго-восток - на оккупированные Сватово - Рубежное - Попасную. Юго-западнее - на деоккупированный Святогорск. На северо-запад - на Харьков.

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