РФ готовит большой штурм: подполковник ВСУ раскрыл цель россиян на востоке

Враг активно готовится к большому наступлению на юге Донецкой области, говорит Алексей Бельский.

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ВСУ отражают вражеские атаки / Коллаж: Главред, фото: 56 ОМБр, 22 ОМБр

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РФ накапливает живую силу и технику у линии боестолкновения

Россияне ставят цель выйти на админграницу Днепропетровской области

Фиксируется сокращение количества штурмовых действий россиян на юге Донецкой области за последнюю неделю, сообщил спикер тактической группы Угледар подполковник Алексей Бельский.

За этот период было зафиксировано 106 атак, тогда как на прошлой неделе их было 158, подчеркнул он в эфире Канала 24.

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Украинские военные объясняют это тем, что страна-агрессор РФ накапливает живую силу и технику у линии боестолкновения.

Спикер ТГ Угледар предупредил о том, что враг активно готовится к большому наступлению на юге Донецкой области.

При этом он не исключил, что россияне ставят цель выйти до 9 мая на админграницу Днепропетровской и Донецкой областей.

"С этой целью противник в три раза увеличил количество разведывательных полетов БПЛА типа "Орлан 10", "Суперкам" и "Zala" над украинскими позициями. В 2,5 раза увеличил количество обстрелов из артиллерии и использования управляемых авиабомб", – добавил Бельский.

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Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил президенту Украины Владимиру Зеленскому о продолжающейся операции украинской армии в Курской и Белгородской областях страны-агрессора РФ.

Как ранее сообщал Главред, ВСУ ударили по пункту управления РФ в Светлодарске. ВСУ прицельно ударили по командному пункту 3-го армейского корпуса ВС РФ. Пункт управления врага располагался во временно оккупированном городе Светлодарск Донецкой области.

Напомним, ранее сообщалось о том, что украинские силы успешно продвигаются в Белгородской области. Армия Украины атакует в районах Демидовки, Графовки и Прилесья.

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Что такое Силы обороны и безопасности Украины? Силы безопасности и обороны - собирательное название для всех военных формирований и органов, которые защищают суверенитет Украины: Вооруженные силы, Национальная гвардия, Государственная пограничная служба, Национальная полиция и тому подобное. Силы безопасности и обороны являются составляющими Сектора безопасности и обороны Украины, куда также входит ОПК и прочее, пишет Википедия.

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