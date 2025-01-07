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Оккупанты расстреляли бойцов ВСУ возле Времевки: в прокуратуре сделали заявление

Алёна Воронина
7 января 2025, 21:35
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Удалось установить вероятные российские подразделения, которые расстреляли двух украинских пленных военных в Донецкой области.
ВСУ, свеча
Оккупанты расстреляли бойцов ВСУ возле Времевки/ коллаж: Главред, фото: pixabay, УНИАН

Кратко:

  • Оккупанты расстреляли двух украинских военнопленных возле Времевки 3 января
  • Прокуратура установила вероятные подразделения армии РФ, которые могли совершить это преступление

Донецкая областная прокуратура установила вероятные российские подразделения, которые расстреляли двух украинских военнопленных возле Времевки в Донецкой области 3 января.

Расследование осложняется из-за активных боевых действий на месте преступления. Об этом сообщила пресс-секретарь Донецкой областной прокуратуры Анастасия Медведева в эфире "Суспільне.Студия".

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Представительница прокуратуры отметила, что расследование осложняется, ведь следователи не могут получить доступ к месту преступления из-за активных боевых действий.

"Предварительно, мы уже понимаем, какие подразделения войск государства-агрессора могли находиться на указанном участке фронта. Поэтому сейчас принимаем меры по установлению лиц из числа исполнителей расстрелов наших пленных военнослужащих. Прокуроры, следователи, оперативные подразделения работают над сбором доказательств. Это кропотливый и довольно длительный процесс, который осложняется также тяжелой оперативной обстановкой и отсутствием доступа к месту происшествия пока", - рассказала пресс-секретарь.

Пресс-секретарь Донецкой облпрокуратуры отметила, что расстрел возле Времевки стал первым подобным преступлением, которое было зафиксировано в 2025 году.

"Последний раз информация о расстреле военнослужащих поступала в декабре прошлого года. В этом году - это первый выявленный факт расстрела военнослужащих ВСУ", - сказала Медведева.

Расстрел оккупантами украинских военнопленных - последние новости

Ранее Главред сообщал, что в конце декабря 2024 года россияне расстреляли украинских пленных на фронте. На видео с дрона видно, как сначала россияне окружили дом, в котором держали оборону украинские военные. Тогда они начали выходить, сдаваясь в плен. В это время российские военные и расстреляли украинских пленных. Позже стали известны детали расстрела россиянами четырех украинских пленных.

В ISW отметили, что командиры армии РФ позволяют подчиненным казнить военнопленных. Аналитики Института изучения войны прокомментировали казнь врагом четырех пленных украинских военных.

Также сообщалось, что оккупанты расстреляли трех военнопленных в затылок 3 января возле населенного пункта Нескучное Волновахского района Донецкой области. Аналитики DeepState отмечают, что украинские бойцы сдались в плен, после чего им связали руки, вывели перед позицией и расстреляли выстрелами в затылок.

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