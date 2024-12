Командиры армии РФ позволяют подчиненным казнить военнопленных: детали от ISW

Основные тезисы аналитиков ISW:

Командиры российской оккупационной армии позволяют своим подчиненным участвовать в казнях военнопленных. Это является явным нарушением международного права.

Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны (ISW). Они напомнили, что в последнее время количество казней украинских военнопленных, которые осуществляют российские оккупанты на поле боя, увеличилось.

В ISW прокомментировали казнь оккупантами четырех украинских военнопленных на Времовском направлении, о которой стало известно после публикации 22 декабря геолокационных кадров. Отмечается, что казнь военнопленных произошла в районе границы Донецкой и Запорожской областей в Благодатном (к югу от Великой Новоселки).

Офис генпрокурора начал расследование расстрела четырех украинских военнопленных в Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее заявил, что в 2024 году количество случаев расстрелов украинских бойцов российскими оккупантами почти вдвое больше, чем за два предыдущих года войны вместе взятых. Об этом он сказал в интервью "Украинской правде".

Ранее Главред сообщал, что россияне расстреляли украинских пленных на фронте. Расстрел украинских пленных зафиксировали на видео с дрона. На нем видно, как сначала россияне окружили дом, в котором держали оборону украинские военные. Тогда они начали выходить, сдаваясь в плен. В это время российские военные и расстреляли украинских пленных.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец отреагировал на это преступление, заявив, что сообщит об этом факте Организации Объединенных Наций и Международному комитету Красного Креста. Он подчеркнул, что российские военные преступники должны предстать перед международным трибуналом.

Позже стали известны детали расстрела россиянами четырех украинских пленных. Как рассказал пресс-офицер 111 ОМБр имени Марка Безручко Иван Секач, российские захватчики расстреляли четырех бойцов бригады в районе Времовского выступления.

"На их позиции было шесть человек. Начался артобстрел. Из их доклада знаем, что двое военнослужащих погибли от обстрела. Четверо оказались в окружении", - отметил военный.

О том, что четырех военнопленных расстреляли, в бригаде узнали из перехваченных российских разговоров, а затем также нашли видео с дрона. Секач отметил, что командиры российской армии отдают приказ о расстреле украинских пленных, чтобы не сбавлять темпы наступления.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.