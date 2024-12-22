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Российские пропагандистские СМИ сообщили о том, что 22 декабря — умерла экс-невестка путинистки и заядлой украинофобки Марии Шукшиной.
Фрейя Зильбер родила ребенка от сына актрисы Макара Касаткина, пишет Стархит.
Тело 26-летней девушки нашли в Санкт-Петербурге в квартире на улице Народной. Рядом с трупом обнаружили шприцы и трубку для курительных смесей. Однако точная причина смерти на данный момент не установлена и станет известна после заключения специалистов.
Напомним, об отношениях Фрейи Зильбер и сына Марии Шукшиной стало известно в 2017 году, когда брюнетка пришла на передачу Андрея Малахова с заметно округлившимся животом. Она заявила, что со дня на день станет мамой, а отцом ребенка является Макар Касаткин.
о проблемах Зильбер с наркотиками было известно давно: еще в 2020 году она проходила курс лечения в специализированной клинике. После рехаба Фрейя обратилась к семье 57-летней Марии Васильевны и попросила забрать сына Марка на воспитание. Шукшины согласились, а мама устроилась на работу и изредка навещала мальчика.
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Ранее Главред уже писал о разборках и войнах за наследство в звездной семейке. Так, Мария Шукшина придумала оригинальный способ выявлять "предателей", то есть людей, которые не поддерживают войну и убийства в Украине.
Ранее Шукшина, которая поддерживает войну и убийства мирных украинцев, а также призывает россиян писать доносы на тех людей, которые слушают артистов, осудивших нападение России на Украину, лишилась нескольких квартир в центре Москвы.
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Кто такая Мария Шукшина
Мария Шукшина — советская и российская актриса, телеведущая; заслуженная артистка РФ. По данным Википедии, старшая дочь актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной и актера, кинорежиссера, писателя Василия Шукшина. Шукшина активно поддерживает нападение террористической России на Украину и призывает к оккупированию украинских территорий.
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