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Сестра путинистки Шукшиной рассказала, как та обобрала их мать "до нитки"

Алена Кюпели
12 ноября 2024, 21:42
228
Мария Шукшина отобрала все наследство и деньги матери и из далека следит за ее угасанием.
Путинистка Шукшина технично обманула свою мать
Путинистка Шукшина технично обманула свою мать / Коллаж Главред, фото Википедия, Lenta.ru

Вы узнаете:

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Мать путинистки Марии Шукшиной, которая всячески поддерживает террориста-Путина и военное вторжение России в Украину, актриса Лидия Федосеева-Шукшина, оказалась без средств к существованию.

Кроме того, как рассказала ее дочь Ольга, больную актрису до нитки обобрала сама Мария Шукшина, воспользовавшись диагнозами матери. Как пишет российский пропагандистский "Пятый канал", у Шукшиной забрали все.

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"Маму ободрали, как липку, понимаете? Квартиру забрали. Отцовские Василия Макаровича деньги забрали. Квартиру в Болгарии тоже, мама, отпиши. Но сейчас, когда маме необходимы помощь и участие, нет этих людей… От Маши мы не видим никакой финансовой помощи, никакого человеческого участия, никакого человеческого, и просто моральной поддержки тоже нет. Вот и все", — отметила Ольга Шукшина.

Она также добавляет, что даже хотела помириться с сестрой, которая активно поддерживает войну и ненавидит Украину, но та на перемирие не согласна.

К слову, эта российская семейка - еще "та". Ранее члены "артистической интеллигентной династии" уже воевали за недвижимость. Причем в конфликт за многочисленные квартиры и дачи Шукшиных оказалась втянута и 35-летняя дочь Марии — бодибилдерша-халк Анна Трегубенко. Она в свое время рассказала, что бабушка переписала на нее часть имущества. Спустя какое-то время пенсионерка передумала и потребовала все вернуть. А когда узнала, что одна из подаренных ею квартир уже была продана, перестала общаться с внучкой.

"Да, это передача прав от бабушки. Это был 2011, по-моему, год. Финскую квартиру бабушка тоже передала мне. Опять-таки с целью, чтобы не досталась Ольге. Но там уже такое было давление, что в феврале этого года я уже просто поехала и все отдала обратно. Бабушке переписала, все бабушке обратно. Там они уже вдвоем на меня давили, письма бесконечные слали", рассказала бодибилдер.

Кто такая Мария Шукшина

Мария Шукшина — советская и российская актриса, телеведущая; заслуженная артистка РФ. По данным Википедии, старшая дочь актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной и актера, кинорежиссера, писателя Василия Шукшина. Шукшина активно поддерживает нападение террористической России на Украину и призывает к оккупации украинских территорий.

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Ранее Главред уже писал о разборках и войнах за наследство в звездной семейке. Так, Мария Шукшина придумала оригинальный способ выявлять "предателей", то есть людей, которые не поддерживают войну и убийства в Украине.

Ранее Шукшина, которая поддерживает войну и убийства мирных украинцев, а также призывает россиян писать доносы на тех людей, которые слушают артистов, осудивших нападение России на Украину, лишилась нескольких квартир в центре Москвы.

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