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Угроза ударов РФ по новым целям: в СНБО предупредили об "усилении паники"

Алексей Тесля
22 декабря 2024, 21:22
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Угроза ракетных ударов существует 24/7 с первого дня полномасштабного вторжения, говорят в ЦПД.
Угроза ударов РФ по новым целям: в СНБО предупредили об 'усилении паники'
РФ может нанести новый удар / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот

Главное:

  • РФ может в любой момент нанести массированный удар
  • Агрессор не информирует об атаках заранее

Страна-агрессор РФ может в любой момент нанести массированный удар, при этом Москва никогда не информирует об атаках заранее.

Об этом заявили в Центре противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО, комментируя сообщения в росСМИ о том, что Кремль якобы готовит мощные ракетные удары по украинским колл-центрам (офисам).

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В ЦПИ отмечают, что подобные сообщения являются инструментом усиления паники, а угроза ракетных ударов существует 24/7 с первого дня полномасштабного вторжения.

"Агрессор не информирует об атаках заранее, а подобные сообщения являются инструментом усиления паники среди населения", – говорится в сообщении.

При этом в ЦПД напоминают украинцам, что важно каждый раз не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и в случае опасности направляться в укрытие.

"Также просим представителей украинских ресурсов, подхвативших эту новость, взвешенно подходить к распространению подобной информации, ведь это может бессознательно подыгрывать агрессору в его кампании страха", – подытожили в ЦПД.

Напомним, около 7:00 в пятницу, 20 декабря 2024 года, оккупанты нанесли удар по столице Украины пятью баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23. Пуски производились из Воронежской и Брянской областях.

"В результате боевой работы противовоздушной обороной сбиты все пять баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23, которые российские преступники направили по Киеву", - сообщили в ВС ВСУ.

Как сообщал Главред, минувшей ночью Киев был атакован дронами. Воздушная тревога в столице ночью объявлялась дважды. Силами и средствами ПВО все российские дроны, угрожавшие Киеву, были вовремя обнаружены и обезврежены на подступах к городу и территории столицы.

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Что известно о Центре противодействия дезинформации

Центр противодействия дезинформации (англ. Center for Countering Disinformation) - рабочий орган Совета национальной безопасности и обороны Украины, образованный в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 марта 2021 года "О создании Центра противодействия дезинформации", введенного в действие Указом Президента Украины от 19 марта 2021 года № 106, сообщает Википедия.

Центр обеспечивает осуществление мероприятий по противодействию текущим и прогнозируемым угрозам национальной безопасности и национальным интересам Украины в информационной сфере, обеспечение информационной безопасности Украины, выявление и противодействие дезинформации, эффективного противодействия пропаганде, деструктивным информационным воздействиям и кампаниям, предотвращение попыток манипулирования общественным мнением.

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