Войска Ким Чен Ына не помогут Путину: Сотник назвал три причины

Северные корейцы очень плохо подготовлены и быстро отправляются на "концерт к Кобзону".

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Ким Чен Ын не поможет Путину на Курщине, считает Сотник / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Главные тезисы:

Армия КНДР плохо подготовлена

Северокорейские военные быстро "сгорают"

Существует три причины, по которым Ким Чен Ын не поможет Путину

Северная Корея отправила в РФ своих военных, и страна-агрессор Россия кинула их в бой в Курской области, где ВСУ проводят военную операцию. Однако даже помощь северокорейцев не помогла армии РФ выбить украинских военных с Курщины. Журналист, писатель и публицист Александр Сотник объяснил, почему усилия Кремля не увенчались успехом.

По его словам, северные корейцы очень плохо подготовлены.

"Мясо" хорошее, "жарится" быстро. Они такие, быстро кобзонируемые. Потому сколько северокорейских солдат туда ни бросай, они сгорают быстро", - сказал Сотник в интервью Главреду.

Еще одна проблема заключается в том, что российским оккупантам сложно коммуницировать с военными КНДР из-за языкового барьера.

"С северными корейцами очень плохая коммуникация: у них с русским языком никак, а у русских – с корейским никак. Там "твоя моя не понимать". Какая там осознанная битва", - отметил журналист.

"Также не надо забывать, что "русский мир" – нацисты, вот и северных корейцев они воспринимают соответствующе. Не буду произносить это слово, вы и так всё прекрасно понимаете. Поэтому "жировик" Путину не поможет", - добавил Сотник.

Армия КНДР - что о ней известно / Инфографика: Главред

Смотрите видео чата с Александром Сотником, в котором он спрогнозировал, что будет с войной в Украине:

Участие войск КНДР в войне РФ против Украины - последние новости

Северная Корея готовится развернуть дополнительные войска в России и предоставить Кремлю военную технику, в том числе дроны-камикадзе. Об этом сообщают разведывательные службы Южной Кореи.

Сообщается, что на данный момент количество жертв среди военных КНДР на войне в Украине оценивается сейчас в примерно 1100 человек. При этом не уточняется - речь идет о погибших или раненых, или в целом о санитарных и летательных потерях вместе.

Как пишет The Wall Street Journal, Северная Корея расширила производство оружия и значительно увеличила поставки боеприпасов в Россию. В обмен на это КНДР получает деньги и нефть от Кремля.

Как сообщал Главред, КНДР могла передать России баллистические ракеты средней дальности Pukguksong-2 (KN-15). Этот шаг может быть частью прагматической стратегии КНДР для проверки эффективности своих ракет в боевых условиях.

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Кто такой Александр Сотник Александр Сотник (творческое имя – Саша Сотник) – писатель, публицист, автор-исполнитель песен, диктор радио и телевидения, блогер. Создатель и автор канала Sotnik-TV. Выступает с жесткой критикой российских властей. 11 марта 2010 подписался под обращением "Путин должен уйти". Во время российско-украинской войны неоднократно выступал с осуждением российской вооруженной агрессии против Украины, пишет Википедия.

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