Ким Чен Ын может отправить в РФ дроны и дополнительные войска - корейская разведка

Пхеньян хочет получить практический опыт ведения войны и модернизировать свою систему вооружений.

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Пхеньян может отправить в Россию дроны и новые войска / Коллаж: Главред, фото: скріншот з відео SPRAVDI, Главред

Кратко:

КНДР может передать России дроны-камикадзе

Пхеньян готовится к увеличению количества своих войск в России

Северная Корея готовится развернуть дополнительные войска в России и предоставить Кремлю военную технику, в том числе дроны-камикадзе. Об этом сообщают разведывательные службы Южной Кореи.

Как пишет Yonhap News Agency, количество жертв среди военных КНДР на войне в Украине оценивается сейчас в примерно 1100 человек. При этом не уточняется - речь идет о погибших или раненых, или в целом о санитарных и летательных потерях вместе.

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"Комплексная оценка многочисленных разведывательных данных показывает, что Северная Корея готовится к ротации или увеличению развертывания войск (в России)", - говорится в сообщении.

При этом сейчас КНДР поставляет в РФ 240-миллиметровые пусковые установки залпового огня и 170-мм самоходную артиллерию.

В южнокорейском военном ведомстве также рассказали о "некоторых признаках" того, что Северная Корея переходит к производству и поставке дронов-камикадзе, которые "впервые были представлены во время инспекции Ким Чен Ына (лидера КНДР) в ноябре".

В Объединенном комитете начштабов Южной Кореи объяснили этот шаг желанием Пхеньяна получить практический опыт ведения войны и модернизировать свою систему вооружений.

Армия КНДР - что о ней известно / Инфографика: Главред

Участие войск КНДР в войне РФ против Украины - последние новости

Президент Украины Зеленский предупреждал, что количество военных КНДР, размещенных на территории страны-агрессора РФ, достигло 11 тысяч. В дальнейшем оно может вырасти до 100 тысяч военных.

Как сообщал Главред, южнокорейский депутат Ли Сон Квен, ссылаясь на разведданные, заявил, что в Курской области было убито около 100 северокорейских военных, воюющих на стороне России, а еще примерно 1000 солдат получили ранения.

Россияне сжигают лица убитых солдат из КНДР. Украинская разведка зафиксировала более 12 тысяч северокорейских военных, привлеченных к войне на стороне России.

Тем временем пленные российские оккупанты пожаловались на военных КНДР, которых режим Ким Чен Ына отправил в Россию для участия в войне против Украины. По словам захватчиков, северокорейцы ведут себя дерзко и безрассудно и временами открывают огонь против своих земляков и военных РФ.

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Кто такой Ким Чен Ын Ким Чен Ын - северокорейский политический, государственный, военный и партийный деятель. Диктатор, сын бывшего диктатора Северной Кореи Ким Чен Ира. После смерти отца с 29 декабря 2011 года занял его должность. Верховный руководитель Северной Кореи (с 2011). Генеральный секретарь Трудовой партии Кореи (с 2021). Маршал КНДР (2012). Генералиссимус КНДР (2022), пишет Википедия.

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