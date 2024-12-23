Ким Чен Ын может отправить в РФ дроны и дополнительные войска - корейская разведка

Кратко:
- КНДР может передать России дроны-камикадзе
- Пхеньян готовится к увеличению количества своих войск в России
Северная Корея готовится развернуть дополнительные войска в России и предоставить Кремлю военную технику, в том числе дроны-камикадзе. Об этом сообщают разведывательные службы Южной Кореи.
Как пишет Yonhap News Agency, количество жертв среди военных КНДР на войне в Украине оценивается сейчас в примерно 1100 человек. При этом не уточняется - речь идет о погибших или раненых, или в целом о санитарных и летательных потерях вместе.
"Комплексная оценка многочисленных разведывательных данных показывает, что Северная Корея готовится к ротации или увеличению развертывания войск (в России)", - говорится в сообщении.
При этом сейчас КНДР поставляет в РФ 240-миллиметровые пусковые установки залпового огня и 170-мм самоходную артиллерию.
В южнокорейском военном ведомстве также рассказали о "некоторых признаках" того, что Северная Корея переходит к производству и поставке дронов-камикадзе, которые "впервые были представлены во время инспекции Ким Чен Ына (лидера КНДР) в ноябре".
В Объединенном комитете начштабов Южной Кореи объяснили этот шаг желанием Пхеньяна получить практический опыт ведения войны и модернизировать свою систему вооружений.
Участие войск КНДР в войне РФ против Украины - последние новости
Президент Украины Зеленский предупреждал, что количество военных КНДР, размещенных на территории страны-агрессора РФ, достигло 11 тысяч. В дальнейшем оно может вырасти до 100 тысяч военных.
Как сообщал Главред, южнокорейский депутат Ли Сон Квен, ссылаясь на разведданные, заявил, что в Курской области было убито около 100 северокорейских военных, воюющих на стороне России, а еще примерно 1000 солдат получили ранения.
Россияне сжигают лица убитых солдат из КНДР. Украинская разведка зафиксировала более 12 тысяч северокорейских военных, привлеченных к войне на стороне России.
Тем временем пленные российские оккупанты пожаловались на военных КНДР, которых режим Ким Чен Ына отправил в Россию для участия в войне против Украины. По словам захватчиков, северокорейцы ведут себя дерзко и безрассудно и временами открывают огонь против своих земляков и военных РФ.
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Кто такой Ким Чен Ын
Ким Чен Ын - северокорейский политический, государственный, военный и партийный деятель. Диктатор, сын бывшего диктатора Северной Кореи Ким Чен Ира. После смерти отца с 29 декабря 2011 года занял его должность. Верховный руководитель Северной Кореи (с 2011). Генеральный секретарь Трудовой партии Кореи (с 2021). Маршал КНДР (2012). Генералиссимус КНДР (2022), пишет Википедия.
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