Стреляют в армию Путина и сбивают свои БПЛА: СМИ узнали, как воюют войска КНДР

Северокорейцы порой открывают огонь "по своим", сказали пленные россияне.

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Северокорейцы - сумасшедшие, стреляют по всему, что летает - пленный россиянин / Коллаж: Главред, фото: скриншот соцсети, Минобороны РФ (иллюстративное фото)

Пленные российские оккупанты пожаловались на военных КНДР, которых режим Ким Чен Ына отправил в страну-агрессор Россию для участия в войне против Украины. По словам захватчиков, северокорейцы ведут себя дерзко и безрассудно и временами открывают огонь против своих земляков и военных РФ.

"Люди они дерзкие"

В материале РБК-Украина приводятся рассказы двух военнопленных. Первый сказал, что северокорейцев обучают отдельно от российских военных. У солдат режима Ким Чен Ына "мало теории, но много практики". Блиндажи северокорейцев находятся отдельно.

"Увидел второй раз я их уже на передовой, когда они воевали. Много было убитых среди них, много раненых и еще больше живых. Люди они дерзкие, могут отобрать автомат у обычного солдата", - отметил пленный.

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По его словам, сначала в бой бросают северокорейцев, а уже за ними идут оккупанты РФ.

"Говорят, что они "без головы", что им наплевать, куда идти и чего идти, сумасшедшие ребята", - говорит россиянин.

Кратко об армии КНДР / Инфографика: Главред

Войска КНДР стреляли по войскам РФ и землякам

Как утверждает пленный военный, был прецедент, когда россияне выдвигались на позиции, а в этот момент корейцы открыли по ним огонь.

Другой случай – военный КНДР прострелил ноги своим землякам.

"Знаю, что питаются они хорошо. Если они едят сырокопченую колбасу, то самое вкусное, что мы ели - гречневая каша. Да, им все снабжают, у них амуниция вся, оружие другое, у всех "двенадцатые" Калаши, винтовки, пулеметы, а у нас только АК-47", - заверил пленный.

"Не важно это наш или ваш FPV, даже сбивают"

Другой пленный поделился историей, как в первый раз встретил северокорейцев на полигоне Постоялые дворы в Курской области. Там было около 700 боевиков КНДР.

Второй "собеседник" подтвердил слова первого о том, что солдаты из Северной Кореи небрежно обращаются с оружием. В частности, на полигоне один из северокорейцев прострелил ноги землякам. Также был случай, когда "пуля прилетела в живот инструктору".

Также присутствуют языковой барьер и недоразумения между российскими и северокорейскими оккупантами.

"Если честно, то чем дальше от корейцев, тем спокойнее... Они днем стреляют по квадрокоптерам, FPV, по всему, что летает. Не важно это наш или ваш FPV, даже сбивают", - подчеркнул пленный.

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Как сообщал Главред, в конце октября президент Владимир Зеленский сказал, что на стороне войск России уже воюют военные КНДР. Также северокорейцы используются и на территории Украины.

Сообщалось, что у военных РФ проблемы с северокорейцами. Боевики КНДР не могли выучить элементарные команды на поле боя, а взаимодействовать с россиянами им мешал языковой барьер.

В Пентагоне 19 декабря заявили, что в российско-украинской войне выбиты уже несколько сотен северокорейцев. В военном ведомстве не уточнили, сколько раненых, а сколько – погибших.

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Армия КНДР - что о ней известно Корейская народная армия — вооружённые силы Корейской Народно-Демократической Республики. В состав КНА входят: органы военного управления, сухопутные войска, военно-воздушные и противовоздушные силы, военно-морские силы, с 2012 года — стратегические ракетные войска, а также с 2017 года — специальные тактические войска, пишет Википедия. Общая численность кадровых военнослужащих в КНА составляет, по разным оценкам, от 850 тыс. до 1, 2 млн человек. В резерве насчитывается около 4 млн человек. Мобилизационный резерв - 4,7 миллиона человек, мобилизационные ресурсы - 6,2 миллиона человек, а годны к воинской службе 10 миллионов человек. Срочная служба в корейской народной армии длится 10 лет для мужчин и 5 лет для женщин. Женщины в КНДР проходят срочную службу наравне с мужчинами. Подавляющая часть войск расположена в районе демилитаризованной зоны на границе с Южной Кореей.

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