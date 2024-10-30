Оккупанты в шорохе: военные КНДР не могут на русском выучить команду "огонь" – CNN

Смогут ли боевики Северной Кореи преодолеть языковой барьер, пока непонятно

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Северокорейские солдаты понимают с трудом команды "вернуться на позиции", "огонь" и "пуск" - СМИ / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, KCNA (иллюстративное фото)

Главное из материала CNN:

Боевики КНДР не могут выучить команды на русском

Российские войска не знают, что делать с военными из КНДР

Военные КНДР и войска РФ не могут наладить общение

Военные КНДР, которые приехали в Курскую область, столкнулись с языковым барьером и пока не могут выучить стандартные военные команды российских оккупантов. Об этом заявили в разведке Южной Кореи.

Как сообщает CNN, северокорейским военным с трудом даются команды на русском языке.

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"Российские военные стали обучать северокорейских примерно сотне российских военных терминов, таким как "вернуться на позиции", "огонь", "пуск". Но северокорейские солдаты понимают с трудом", - говорит один из представителей комитета по разведке парламента Южной Кореи.

Также стало известно, что солдаты КНДР испытывают сложности в общении и пока непонятно, смогут ли они преодолеть такие препятствия.

Кратко об армии Северной Кореи / Инфографика: Главред

Армия КНДР - что о ней известно Корейская народная армия — вооружённые силы Корейской Народно-Демократической Республики. В состав КНА входят: органы военного управления, сухопутные войска, военно-воздушные и противовоздушные силы, военно-морские силы, с 2012 года — стратегические ракетные войска, а также с 2017 года — специальные тактические войска, пишет Википедия. Общая численность кадровых военнослужащих в КНА составляет, по разным оценкам, от 850 тыс. до 1, 2 млн человек. В резерве насчитывается около 4 млн человек. Мобилизационный резерв - 4,7 миллиона человек, мобилизационные ресурсы - 6,2 миллиона человек, а годны к воинской службе 10 миллионов человек. Срочная служба в корейской народной армии длится 10 лет для мужчин и 5 лет для женщин. Женщины в КНДР проходят срочную службу наравне с мужчинами. Подавляющая часть войск расположена в районе демилитаризованной зоны на границе с Южной Кореей.

В войсках РФ не понимают, как командовать северокорейцами

В ГУР Минобороны Украины опубликовали радиоперехват, в котором российский офицер сказал своему собеседнику, что на каждую группу из 30 северокорейцев было приказано выделить переводчика и трех военных РФ.

"Старших на 30 человек, где их взять?" – недоумевают оккупанты, не понимая, где взять командный состав.

Захватчики обеспокоены тем, как командовать военным из КНДР и обеспечивать их боеприпасами и военным снаряжением.

Кроме того, указано, что россияне странно отзываются о прибывающих северокорейцах и называют их "китайцами".

Войска КНДР на войне РФ против Украины – новости по теме:

Как сообщал Главред, президент Владимир Зеленский ранее заявил, что в составе войск России уже воюют 3 тысячи военных Северной Кореи. В скором времени их будет 12 тысяч. Также северокорейцы прибыли и на территорию Украины.

КНДР отправила в Россию 10 тысяч военных, считают в Пентагоне. Американцы предположили, что северокорейских военных на поле боя может стать гораздо больше, и это приведет к эскалации российско-украинской войны.

Солдаты КНДР уже в 50 км от украинской границы, написали журналисты Financial Times. Ориентировочно они находятся в Курской области, где ожидают дальнейших приказов.

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