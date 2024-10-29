Войска КНДР могут воевать против Украины уже в ближайшие недели - Пентагон

Часть солдат КНДР уже перебралась ближе к Украине.

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Войска КНДР на фронте / коллаж: Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, ua.depositphotos.com

Главное из заявления:

КНДР отправила около 10 тыс. солдат в Россию

Эти военные могут оказаться на поле боя в ближайшие недели

Привлечение войск КНДР будет означать дальнейшую эскалацию

В Министерстве обороны США подтвердили, что страна-агрессор Россия планирует привлечь к войне против Украины тысячи северокорейских солдат. Это может привести к обострению почти трехлетней войны и осложнит отношения в регионе. Об этом заявила представитель Пентагона Сабрина Сингх во время брифинга.

По прогнозам Пентагона, военные из КНДР могут оказаться на поле боя уже в ближайшие недели. Некоторые северокорейские солдаты уже приблизились к Украине и направляются к приграничному району Курской области, где Россия пытается отразить украинское наступление.

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"Мы считаем, что КНДР отправила всего около 10 тыс. солдат для обучения в восточной России, которые, вероятно, усилят российские силы вблизи Украины в течение следующих нескольких недель. Часть этих солдат уже перебралась ближе к Украине, и мы все больше обеспокоены тем, что Россия намерена использовать этих солдат в боевых действиях или для поддержки боевых операций против украинских войск в Курской области России недалеко от границы с Украиной", - заявила она.

В ведомстве отметили, что использование солдат КНДР на поле боя будет означать дальнейшую эскалацию и подчеркнет растущее отчаяние диктатора Владимира Путина, поскольку Россия понесла чрезвычайные потери на поле боя.

Кроме того, там добавили, что привлечение Северной Кореи к российско-украинской войне будет иметь серьезные последствия для Европы и безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе.

"Мы внимательно следим за этим и консультируемся с нашими украинскими партнерами, а также с нашими союзниками относительно последствий такого драматического шага. США привержены поддержке Украины и увеличению помощи в сфере безопасности, как вы видели в наших последних объявлениях", - подчеркнула представительница Пентагона.

Армия КНДР / Инфографика: Главред

Что такое Пентагон? Пентагон - это здание Министерства обороны США в форме пятиугольника. Расположено в штате Вирджиния вблизи Вашингтона. Также Пентагоном называют само Министерство обороны США. Самое большое офисное здание в мире. В Пентагоне Министерство обороны США принимает важнейшие военные решения, пишет Википедия.

Переброска войск КНДР в Россию - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, вероятнее всего, Курское направление станет первым, где появятся северокорейские солдаты вместе с оккупантами.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил участие северокорейских военных в войне против Украины на стороне России. Он призвал Россию и КНДР "немедленно прекратить эти действия" и подчеркнул, что дальнейшее усиление военного сотрудничества между этими государствами является серьезной угрозой для глобальной безопасности.

Кроме того, руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко заявил, что через 3-6 месяцев северокорейские военные на стороне РФ будут обкатаны в бою. Это угроза, которую понимает Южная Корея и должно понимать НАТО, потому что именно на страны Балтии в будущем может напасть Россия, усиленная солдатами Северной Кореи.

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