Солдаты КНДР в 50 км от украинской границы: в СМИ раскрыли их количество

В материале Financial Times говорится, военных КНДР тайно привезли гражданскими грузовиками с Дальнего Востока России в Курскую область.

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Военных КНДР разместили в казармах / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, deepstatemap

Основные тезисы из статьи:

Армия КНДР находится возле украинской границы

Большинство военных КНДР - солдаты низкого ранга

Россия перебросила в Курскую область примерно 3 тысячи северокорейских военнослужащих. Они расположены всего в 50 километрах от границы с Украиной. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на неназванных высокопоставленных чиновников украинской разведки.

Примечательно, что транспортировали этот контингент гражданскими грузовиками.

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"Один из чиновников сказал, что лишь несколько сотен из этих 3000 были спецназовцами, а остальные - регулярными войсками. В понедельник их разместили в казармах примерно в 50 км от украинской границы, где они ожидали дальнейших приказов от российского командования", - говорится в материале.

Армия КНДР / Инфографика: Главред

В издании пишут, что представители украинской разведки имеют некоторые сомнения относительно качества и боеспособности военных из Северной Кореи, характеризуя большинство из них как неопытных солдат низкого ранга.

"Они никогда раньше не покидали свою страну... Они никогда не воевали в реальном бою, и их опыт очень далек от реальности современной войны", - сказал высокопоставленный украинский разведчик.

В то же время украинские официальные лица считают, что россияне могут использовать северокорейцев как "пушечное мясо" на поле боя.

Что известно о Financial Times? Financial Times - британская ежедневная газета, выходящая в печатном и цифровом виде и посвященная текущим событиям бизнеса и экономики. Редакция базируется в Лондоне, Англия, и принадлежит японской холдинговой компании Nikkei, главные редакционные офисы которой расположены в Британии, Соединенных Штатах и континентальной Европе. Газета уделяет значительное внимание деловой журналистике и экономическому анализу, а не общим событиям, вызывая как критику, так и анонсы, пишет Википедия.

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Напомним, как ранее сообщал Главред, военные из Северной Кореи, вероятно, уже прибыли в Курскую область России, хотя украинские силы пока не сталкивались с ними на поле боя, отметил спикер оперативно-тактической группировки "Северск" Вадим Мысник.

В то же время в издании El Pais говорилось, что войска КНДР вероятно впервые попали под удар Сил обороны Украины на линии фронта в Курской области. В СМИ сообщили, что Силы обороны били по точке дислокации северокорейских солдат в Курской области, однако видео- или фотодоказательств этого издание не публиковало.

Впоследствии представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что часть военных из КНДР, прибывших на подготовку в Россию, уже находятся на территории Курской области. Другие части северокорейских войск также начали выдвигаться в сторону Курской области.

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