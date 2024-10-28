Не только военных: КНДР передает России снаряды и ракеты - Зеленский

Зеленский заявил, российская армия уже использует северокорейских солдат на территории Украины.

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Вскоре россияне привлекут к боям 12 тысяч бойцов из КНДР / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНИАН

Главное из заявления:

Против Украины воюют 3 тысячи военных КНДР

РФ планирует привлечь 12 тысяч военных из Северной Кореи

КНДР передает России оружие

Президент Владимир Зеленский заявил, что на стороне России уже воюют 3 тысячи северокорейских военных, а вскоре их количество возрастет до 12 тысяч. Об этом глава государства сообщил во время совместной пресс-конференции с участниками четвертого саммита Украина - Северная Европа в Рейкьявике.

По словам Владимира Зеленского, северокорейские солдаты и офицеры уже на территории России, их уже используют и на украинской территории.

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"О северокорейских солдатах и офицерах - они имеют и тех, и тех. И те, и те уже на территории России, их уже используют и на нашей территории - три тысячи, - заявил глава страны.

По информации украинской разведки, на которую ссылается президент, вскоре количество солдат КНДР достигнет 12 тысяч. Это произойдет очень скоро, речь идет даже не о месяцах.

"Безусловно, это эскалация. Иногда вызывает удивление, когда наши крупные стратегические партнеры говорят, что не стоит переходить красные линии", - подчеркнул президент Украины.

Кроме военных Северная Корея передает и продает России оружие.

"Северная Корея уже давно продавала и предоставляла артиллерийские снаряды и ракеты для рф. Относительно снарядов, то КНДР передала 3,5 млн артиллерийских снарядов и очень много ракет", - сказал Зеленский.

Армия КНДР / Инфографика: Главред

Армия КНДР - что о ней известно Корейская народная армия - вооруженные силы Корейской Народно-Демократической Республики. В состав КНА входят: органы военного управления, сухопутные войска, военно-воздушные и противовоздушные силы, военно-морские силы, с 2012 года - стратегические ракетные войска, а также с 2017 года - специальные тактические войска, пишет Википедия. Общая численность кадровых военнослужащих в КНА составляет, по разным оценкам, от 850 тыс. до 1,2 млн человек. В резерве насчитывается около 4 млн человек. Мобилизационный резерв - 4,7 миллиона человек, мобилизационные ресурсы - 6,2 миллиона человек, а годные к военной службе 10 миллионов человек. Срочная служба в корейской народной армии длится 10 лет для мужчин и 5 лет для женщин. Женщины в КНДР проходят срочную службу наравне с мужчинами. Подавляющая часть войск расположена в районе демилитаризованной зоны на границе с Южной Кореей.

Войска КНДР против Украины - последние новости

Как ранее писал Главред, еще в начале октября украинская разведка подтвердила прямое участие КНДР в российско-украинской войне - Зеленский заявил об отправке 10 тысяч военных. При этом данные о переброске и размещении северокорейских солдат передала разведка Южной Кореи.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил участие северокорейских военных в войне против Украины на стороне России. Генсек НАТО призвал Россию и КНДР "немедленно прекратить эти действия" и подчеркнул, что дальнейшее усиление военного сотрудничества между этими государствами является серьезной угрозой для глобальной безопасности.

Впоследствии американский президент Джо Байден отреагировал на отправку войск КНДР на войну против Украины. Он заявил, что появление войск КНДР на территории РФ - "очень опасно". В то же время в Пентагоне пообещали не вводить новых ограничений на применение американского оружия по российским оккупантам.

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