Количество военных КНДР в РФ может вырасти до 100 тыс.: Зеленский сделал важное заявление

Сейчас в России находится уже 11 тысяч северокорейских военных. Но их количество может существенно возрасти, говорит украинский президент.

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Количество военных КНДР в РФ может вырасти до 100 тысяч, заявил Зеленский/ коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНИАН

Кратко:

В РФ сейчас находится 11 тысяч военных Северной Кореи

Их количество может вырасти до 100 тысяч

Количество северокорейских военных, размещенных на территории страны-агрессора России, достигло 11 тысяч. В дальнейшем оно может вырасти до 100 тысяч военных.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в онлайн-обращении к Европейскому парламенту, сообщает Reuters.

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"Сейчас Путин подтянул к границам Украины 11 тысяч северокорейских солдат. Этот контингент может вырасти до 100 тысяч человек", - заявил украинский президент.

Также в издании отметили, что, согласно заявлениям Украины и ее западных союзников, КНДР поставляет России оружие и войска для поддержки ее полномасштабного вторжения в Украину.

Южнокорейское разведывательное агентство на прошлой неделе заявляло, что войска Северной Кореи уже участвовали в боевых действиях против украинских сил.

Напомним, что в этом месяце российский диктатор Владимир Путин подписал договор о стратегическом партнерстве с КНДР. Этот договор, в частности, включает в себя положения о взаимной обороне.

Что известно об армии КНДР/ Инфографика: Главред

Войска КНДР в войне против Украины - последние новости

Ранее Bloomberg со ссылкой на анонимные источники сообщило, что Северная Корея может отправить Путину 100 тысяч своих военных. Направлять войска КНДР в Россию будет партиями с ротациями в течение определенного времени.

Как сообщал Главред, министр обороны Рустем Умеров заявил, что оккупанты наращивают силы и создают новые бригады. Также он отметил, что Россия использует войска КНДР, ведь имеет проблемы с мобилизацией.

Напомним, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сказал, что в разведке узнали, что КНДР получит от РФ за участие в войне с Украиной. КНДР хочет в обмен на свое участие в агрессии РФ против Украины получить доступ к российским технологиям в ракетной, ядерной и других военных программах, заявил Сибига.

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Армия КНДР - что о ней известно Корейская народная армия — вооружённые силы Корейской Народно-Демократической Республики. В состав КНА входят: органы военного управления, сухопутные войска, военно-воздушные и противовоздушные силы, военно-морские силы, с 2012 года — стратегические ракетные войска, а также с 2017 года — специальные тактические войска, пишет Википедия. Общая численность кадровых военнослужащих в КНА составляет, по разным оценкам, от 850 тыс. до 1, 2 млн человек. В резерве насчитывается около 4 млн человек. Мобилизационный резерв - 4,7 миллиона человек, мобилизационные ресурсы - 6,2 миллиона человек, а годны к воинской службе 10 миллионов человек. Срочная служба в корейской народной армии длится 10 лет для мужчин и 5 лет для женщин. Женщины в КНДР проходят срочную службу наравне с мужчинами. Подавляющая часть войск расположена в районе демилитаризованной зоны на границе с Южной Кореей.

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