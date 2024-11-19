Количество военных КНДР в РФ может вырасти до 100 тыс.: Зеленский сделал важное заявление

Кратко:
- В РФ сейчас находится 11 тысяч военных Северной Кореи
- Их количество может вырасти до 100 тысяч
Количество северокорейских военных, размещенных на территории страны-агрессора России, достигло 11 тысяч. В дальнейшем оно может вырасти до 100 тысяч военных.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в онлайн-обращении к Европейскому парламенту, сообщает Reuters.
"Сейчас Путин подтянул к границам Украины 11 тысяч северокорейских солдат. Этот контингент может вырасти до 100 тысяч человек", - заявил украинский президент.
Также в издании отметили, что, согласно заявлениям Украины и ее западных союзников, КНДР поставляет России оружие и войска для поддержки ее полномасштабного вторжения в Украину.
Южнокорейское разведывательное агентство на прошлой неделе заявляло, что войска Северной Кореи уже участвовали в боевых действиях против украинских сил.
Напомним, что в этом месяце российский диктатор Владимир Путин подписал договор о стратегическом партнерстве с КНДР. Этот договор, в частности, включает в себя положения о взаимной обороне.
Войска КНДР в войне против Украины - последние новости
Ранее Bloomberg со ссылкой на анонимные источники сообщило, что Северная Корея может отправить Путину 100 тысяч своих военных. Направлять войска КНДР в Россию будет партиями с ротациями в течение определенного времени.
Как сообщал Главред, министр обороны Рустем Умеров заявил, что оккупанты наращивают силы и создают новые бригады. Также он отметил, что Россия использует войска КНДР, ведь имеет проблемы с мобилизацией.
Напомним, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сказал, что в разведке узнали, что КНДР получит от РФ за участие в войне с Украиной. КНДР хочет в обмен на свое участие в агрессии РФ против Украины получить доступ к российским технологиям в ракетной, ядерной и других военных программах, заявил Сибига.
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Армия КНДР - что о ней известно
Корейская народная армия — вооружённые силы Корейской Народно-Демократической Республики.
В состав КНА входят: органы военного управления, сухопутные войска, военно-воздушные и противовоздушные силы, военно-морские силы, с 2012 года — стратегические ракетные войска, а также с 2017 года — специальные тактические войска, пишет Википедия.
Общая численность кадровых военнослужащих в КНА составляет, по разным оценкам, от 850 тыс. до 1, 2 млн человек. В резерве насчитывается около 4 млн человек. Мобилизационный резерв - 4,7 миллиона человек, мобилизационные ресурсы - 6,2 миллиона человек, а годны к воинской службе 10 миллионов человек.
Срочная служба в корейской народной армии длится 10 лет для мужчин и 5 лет для женщин. Женщины в КНДР проходят срочную службу наравне с мужчинами.
Подавляющая часть войск расположена в районе демилитаризованной зоны на границе с Южной Кореей.
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