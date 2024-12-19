Убиты 100 и ранены около 1000: армию КНДР "разносят" на Курщине - Reuters

Солдаты КНДР не знают особенностей открытой местности, где ведутся боевые действия.

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Войска КНДР несут большие потери на Курщине / Коллаж: Главред, фото 31 отдельная механизированная бригада, t.me/V_Zelenskiy_official

О чем речь:

В Курской области уже убиты 100 и ранены около 1000 солдат КНДР

Северокорейские войска не имеют достаточного опыта

Южнокорейский депутат Ли Сон Квен, ссылаясь на разведданные, заявил, что в Курской области было убито около 100 северокорейских военных, воюющих на стороне России, а еще примерно 1000 солдат получили ранения.

Об этом сообщило агентство Reuters, отметив, что депутат поделился этой информацией после закрытого брифинга Национальной разведывательной службы (NIS) в парламенте.

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Ли Сон Квен объяснил значительные потери северокорейских войск их недостатком опыта в использовании беспилотников и незнанием особенностей открытой местности, где ведутся боевые действия.

Армия КНДР / Инфографика: Главред

Он также отметил, что расхождения в цифрах потерь, озвученных NIS и военными США (которые оценивают количество погибших в несколько сотен), могут быть связаны с осторожностью аналитиков разведки Южной Кореи.

"Было сообщение о по меньшей мере 100 погибших и количестве раненых, (которое) приближается к 1000", - сказал он.

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Как писал Главред, в ЦПД также озвучили потери военных КНДР в боях на Курщине. Армия РФ пытается скрыть разгромы северокорейских военных и не ценит их жизни, говорится в сообщении.

Кроме этого, СБУ также перехватила разговоры россиян о больших потерях КНДР. Только в течение нескольких дней в один из российских госпиталей под Москвой привезли более 200 раненых военнослужащих КНДР.

В свою очередь военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов тоже повторяет, что РФ не жалеет северокорейцев и бросает на "мясные штурмы". По его словам, войска КНДР идут в первой линии и берут огонь на себя.

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Чем особенна Южная Корея? Южная Корея - индустриально и технологически развитое государство на Корейском полуострове. Население - 51 966 948 человек. Объем ВВП по паритету покупательной способности, согласно данным на 2018 год, составил более 2 триллионов долларов США, пишет Википедия. Южная Корея - один из ведущих экспортеров автомобилей, электроники, культурного контента, вещательных программ и видеоигр. Это один из "Азиатских тигров" - государств Азии (среди которых Сингапур, Гонконг и Тайвань), которые демонстрировали очень высокие темпы экономического развития с начала 1960-х до 1990-х годов.

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