Внести Курщину в состав Украины: эксперт озвучил интересный вариант переговоров с РФ

Рывок украинцев на Курщине стал абсолютно уникальным явлением с начала полномасштабного вторжения России в 2022 году.

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Как Курская область может быть проговорена на меремовинах / Коллаж: Главред, фото: DeepState, скрин, ОП

Главное из заявлений Сотника:

Украина может оставить Курскую область за собой

Россия может возобновить наступление на Украину, поэтому надо добиться ее капитуляции

В августе этого года Украина начала Курскую операцию на территории противника. И несмотря на все намерения РФ выбить Сил обороны Украины, защитники контролируют немалую часть Курщины.

Сегодня, когда тема переговоров звучит едва ли не громче всего с 2022 года, актуальным является вопрос, как на переговорах Украина сможет использовать контроль над Курской областью. Может ли Киев и вовсе оставить ее себе, или на что-то можно обменять.

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Ответ на этот вопрос дал во время чата на Главреде главный редактор канала Sotnik-TV, журналист, писатель и публицист Александр Сотник.

"А я бы Курскую область и не обменивал, на месте Украины я бы ее оставил за собой. Сказано же, что наше - то наше, все. Кулеба правильно сказал, я с ним полностью согласен, в итоге останется только один: либо Украина победит и разгромит пещеру, либо пещера подчинит себе Украину и поставит ее на колени. Выживет в этой схватке только один", - говорит эксперт.

Кроме этого, по мнению Александра Сотника, у Европы нет другого выхода - ей необходимо поддерживать Украину именно до победы, не допуская даже возможности частичной победы России.

"Украина должна победить безоговорочно, должна быть пещерная капитуляция. Без этого пещера в любом случае восстановится и попрет дальше. Не знаю, чем и кем Россия будет воевать. Ну, ракеты у нее есть, и она может с криком "будьте вы все прокляты!" запустить штук 100-150 и сказать: "Перехватывайте. А мы - в рай", - подытожил Сотник.

Переговоры по России и Украине - последние новости

Недавно в США заявили, что Украина и Россия готовы к мирным переговорам. Россия ежедневно теряет около 200 военнослужащих, поэтому именно потери и общее истощение повлияли на готовность сторон к переговорам.

Кроме этого, Главред писал, что в переговорах Украины и РФ посредником может стать Китай. Однако стоит учитывать, что несмотря на все, Пекин не будет диктовать условия Украине, или же иметь доминирующую роль посредника на европейской арене.

В свою очередь у Зеленского также назвали главное условие для старта переговоров. Украине "надо оставаться сильной", считает глава Офиса президента Андрей Ермак.

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Кто такой Александр Сотник Александр Сотник (творческое имя - Саша Сотник) - писатель, публицист, автор-исполнитель песен, диктор радио и телевидения, блогер. Создатель и автор канала Sotnik-TV. Выступает с жесткой критикой российских властей. 11 марта 2010 года подписался под обращением "Путин должен уйти". Во время российско-украинской войны неоднократно выступал с осуждением российской вооруженной агрессии против Украины, пишет Википедия.

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