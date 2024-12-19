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Масштабный налет ATACMS на авиабазу РФ: аналитик рассказал, что могли поразить ВСУ

Анна Косик
19 декабря 2024, 01:47
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Украинские силы, вероятно, поразили авиабазу, которая расположена в 300-километровой зоне досягаемости ракет ATACMS.
Самолет, ATACMS
В результате удара могла пострадать боевая авиация РФ / Коллаж: Главред, фото: wikimedia.org, US Army

Что сказал Кононученко:

  • ВСУ ударили по аэродрому Миллерово
  • Украинские силы могли применять ракеты ATACMS
  • В результате удара, вероятно, были поражены самолеты РФ

В среду, 18 декабря, российские паблики жаловались на удары ракет ATACMS по аэродрому Миллерово, что в Ростовской области страны-агрессора России. OSINT-аналитик и военный обозреватель Виталий Кононученко рассказал детали этой атаки.

Как пишет 24 канал, предварительно, речь идет о пролете 5 американских ракет в сторону аэродрома, поэтому он действительно мог быть поражен украинскими силами во время атаки.

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Кононученко отметил, что Украина уже не впервые атакует эту авиабазу, но на этот раз оккупанты не использовали ее как место постоянного базирования самолетов Су-30.

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ATACMS / Инфографика: Главред

По его данным, аэродром сегодня выполняет функцию аэродрома для подлета боевых самолетов, выполняющих боевые задачи на линии соприкосновения. Поэтому вполне вероятно, что ракеты ATACMS поразили истребители, или же штурмовики РФ.

Поражение ВСУ вражеских аэродромов - последние новости

Недавно атаку на военный аэродром "Ханская" в Адыгее совершили беспилотники СБУ, ГУР и ССО. Во время этой операции на аэродроме находилось 57 российских боевых и тренировочных самолетов и вертолетов, включая Су-34, Су-35 и Ми-8.

Ранее также представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук сообщил, что Украина продолжает наносить удары по российским военным базам в Ростовской области и Краснодарском крае. Недавно прилетело по аэродрому "Крымск", который расположен недалеко от Керченского моста.

Впоследствии, как писал Главред, ракетами ATACMS была атакована авиационная база "Халино". Этот аэродром является ближайшим к месту боев Курской операции. В результате атаки могли быть выведены из строя несколько самолетов Су-25.

Больше новостей о применении ВСУ ATACMS:

Кто такой Виталий Кононученко

Виталий Кононученко - журналист, OSINT-аналитик, военный обозреватель.

Специализируется на анализе спутниковых снимков и потерь военной техники. Магистр НаУКМА по специальности "Журналистика"

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ВСУ новости Украины взрыв в России война России и Украины ракетный удар ATACMS
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