Куда достанут ATACMS и Storm Shadow: прогноз дальнобойных ударов по целям в РФ

Украина может использовать широкий потенциал вооружения в трехсоткилометровой зоне у своих границ.

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/ Коллаж: Главред, фото: Командование Объединенных Сил ВС Украины, Википедия

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Украина может бить по целям в РФ до 300 км

ВСУ могут нанести удары по большему количеству аэродромов

Эксперт по авиационным вопросам Анатолий Храпчинский прокомментировал удары дальнобойными ракетами по территории страны-агрессора РФ.

В комментарии Сurrenttime он назвал применение ВСУ ракет, поставленных союзниками, "более чем эффективными".

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"Тут нужно понимать не только уничтожение непосредственно военных объектов Российской Федерации на ее территории, но и, безусловно, психологическое давление на людей, проживающих в Российской Федерации, и военных", – считает эксперт.

Он уверен, что Украина сейчас может использовать широкий потенциал вооружения в трехсоткилометровой зоне возле своих границ.

"Это позволяет решить проблему с ударами КАБов, потому что ВСУ могут нанести удары по большему количеству аэродромов, которые находятся в этой зоне и используются для нанесения ударов по территории Украины бомбами. И это позволит создать демилитаризованную зону, которая, в свою очередь, поможет нашим средствам противовоздушной обороны более укрепить восточные фланги", — добавил Храпчинский.

Удары вглубь РФ - последние новости по теме

Ранее высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель подтвердил предоставление Украине разрешения на удары дальнобойными ракетами от США по стране-агрессору России.

"Администрация Байдена разрешила применение своей на расстояние до 300 километров вглубь российской территории", — заявил он.

Напомним, ранее сообщалось о том, какие объекты в РФ могут уничтожить ATACMS. Удары дальнобойными ракетами могут изменить ход боевых действий.

Как сообщал Главред, Париж и Лондон планируют передачу дальнобойных ракет Киеву. Лондон имеет больше крылатых ракет SCАLP/Storm Shadow, чем Париж.

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Кто такой Анатолий Храпчинский? Анатолий Храпчинский – заместитель Генерального директора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы, эксперт по авиации.

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