Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

США разрешили бить по России на расстояние до 300 километров - Боррель

Анна Косик
18 ноября 2024, 21:11обновлено 18 ноября, 21:43
162
Боррель не уточнял источники информации, а американские чиновники до сих пор не выходят с официальным подтверждением.
Боррель, ракета
Боррель не знает, почему в США приняли такое решение именно сейчас / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

Что сказал Боррель:

  • Байден разрешил Украине бить по РФ
  • ВСУ смогут наносить удары до 300 километров вглубь России

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель подтвердил предоставление Украине разрешения на удары дальнобойными ракетами от США по стране-агрессору России.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он заявил на пресс-конференции по итогам встречи руководителей МИД стран-членов ЕС в Брюсселе. При этом Боррель не прокомментировал, кто ему предоставил эту информацию.

видео дня

"Администрация Байдена разрешила применение своей на расстояние до 300 километров вглубь российской территории", - заявил он.

удары по россии, война, фронт, удары по рф, HIMARS
Удары по России до разрешения администрации Байдена / Инфографика: Главред

Высокий представитель ЕС уточнил, что речь идет о радиусе в 300 километров, что уже не так много, однако именно такое решение было принято в администрации Байдена. Боррель заметил, что ему неизвестно и то, почему разрешение на удары по РФ Украине предоставили именно сейчас, а не еще до проведения выборов в Штатах.

Что касается получения разрешения от европейских стран, он отметил, что каждый член ЕС должен самостоятельно принимать решение, сможет ли Украина бить их оружием вглубь РФ или нет.

Разрешение для Украины на удары по России – что известно

Напомним, 17 ноября в СМИ сообщили, что США, Франция и Великобритания якобы разрешили Украине наносить удары по территории России. Однако вскоре эти публикации были отредактированы, а упоминания об ударах вглубь территории агрессора были удалены.

Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк пояснил, что такие заявления носят скорее информационный характер, потому что страны-партнеры Украины на официальном брифинге должны прямо заявить, что в рамках международного права Украина имеет полное право воевать в контрвойне, а это делает любые удары по территории России юридически и фактически законными.

Накануне анонимный высокопоставленный источник в военно-политических кругах заявил СМИ, что Франция и Британия позволили Украине наносить удары вглубь территории России дальнобойным вооружением. Однако о полном снятии ограничений на применение дальнобойных ракет речь не идет.

Ранее также, как писал Главред, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, ныне единственный из европейских политиков, раскритиковал предоставление Джо Байденом разрешения Украине на удары по стране-агрессору России.

Читайте также:

Кто такой Жозеп Боррель?

Жозеп Боррель Фонтельес – испанский политик, член Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП), с 20 июля 2004 года до 16 января 2007 года – председатель Европейского парламента. С 1 декабря 2019 года – Высокий представитель Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости США Джо Байден новости Украины Жозеп Боррель Удары вглубь РФ
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Разрешение на дальнобойные удары по РФ: у Трампа сделали скандальное заявление

Разрешение на дальнобойные удары по РФ: у Трампа сделали скандальное заявление

22:29Мир
С опозданием на полгода: ЕС передал Украине обещанный миллион снарядов

С опозданием на полгода: ЕС передал Украине обещанный миллион снарядов

22:07Украина
РФ вклинивается в оборону и продвигается на востоке: в ВСУ назвали направление

РФ вклинивается в оборону и продвигается на востоке: в ВСУ назвали направление

21:15Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Мощный ветер, снег и мороз: в Украину идет сильное похолодание

Мощный ветер, снег и мороз: в Украину идет сильное похолодание

Гороскоп на завтра 19 ноября: Близнецам - прилив удачи, Скорпионам - испытания

Гороскоп на завтра 19 ноября: Близнецам - прилив удачи, Скорпионам - испытания

Потап публично отверг Настю Каменских - что произошло

Потап публично отверг Настю Каменских - что произошло

Китайский гороскоп на 2025 год Зеленой Деревянной Змеи: прогноз для всех знаков

Китайский гороскоп на 2025 год Зеленой Деревянной Змеи: прогноз для всех знаков

Карта Deep State онлайн за 18 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 18 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Последние новости

22:29

Разрешение на дальнобойные удары по РФ: у Трампа сделали скандальное заявление

22:21

Аэродромы РФ в опасности: Свитан предположил, куда ВСУ будут целиться ракетами Запада

22:07

С опозданием на полгода: ЕС передал Украине обещанный миллион снарядов

21:30

Как уменьшить расход воды и сэкономить на оплате: эксперты раскрыли лайфхак

21:23

"Таким был его план": в ЕС сделали неожиданное заявление о переговорах с Путиным

Россия может устроить Армагеддон после разрешения США бить вглубь России – ЖдановРоссия может устроить Армагеддон после разрешения США бить вглубь России – Жданов
21:15

РФ вклинивается в оборону и продвигается на востоке: в ВСУ назвали направление

21:11

США разрешили бить по России на расстояние до 300 километров - Боррель

20:39

Союзники склоняют Зеленского к сделке с Путиным - Bloomberg

20:18

Украина нарастила выпуск "Нептунов" и разработала новые ракеты-дроны – Умеров

Реклама
20:15

Британия и Франция разрешить бить вглубь РФ, но есть условие: что известно - СМИ

20:00

"Ситуация сложная": Украина может оказаться без ракет от США - Жданов

20:00

Результат впечатляющий: женщина раскрыла три ингредиента, которые уничтожат грязь на окнах

19:51

Украину накроет волна отключений света: как будут действовать графики 19 ноября

19:46

Удары вглубь РФ: применит ли Путин в ответ ядерное оружие - прогноз эксперта

19:18

Создают атмосферу равновесия и тепла: ТОП-3 самых комфортных знаков зодиака

19:12

Знают единицы: какая тайная кнопка в машине может "остановить износ двигателя"Видео

19:12

Путин может ударить ядерным оружием по Украине: Жданов назвал условие

19:10

В Одессе полный блэкаут: что происходит в городе после удара РФмнение

19:07

"Баба Яга против": Фицо набросился на Байдена и союзников, в чем причина

18:40

Снег, дождь и гололедица: украинцев предупреждают об ухудшении погодных условий

Реклама
18:33

Разрешение США на дальнобойные удары по РФ: у Зеленского сделали важное заявление

18:26

Водители будут удивлены: для чего нужны черные точки на лобовом стекле авто

18:12

Оккупанты наращивают силы и создают новые бригады: Умеров предупредил об опасности

18:11

Угроза массированных ударов: в ГУР предупредили о сотнях накопленных РФ ракет

18:11

Новый православный календарь на 2025 год: важнейшие даты и события

18:05

Зеленский подписал закон об усовершенствовании работы МСЭК: что изменилось

18:02

Четыре грации: Лилия Ребрик показала трогательное фото со всеми своими дочерями

17:52

Чем отличаются две картинки: мало кто сможет найти 10 отличий за 15 секунд

17:46

Отключение электроэнергии: как уберечь бытовую технику - важные советы ГСЧС

17:43

Потери РФ в войне установили новый рекорд: в разведке Британии раскрыли детали

17:34

Украина может попытаться уничтожить Крымский мост: названо главное условие

17:17

Можно ли вырастить салат в квартире: зелень будет целую зимуВидео

17:14

Где ждать прилетов в РФ: западные СМИ о разрешении США на дальнобойные удары

17:13

Позитив раскрыл имя будущего ребенка, и кого видит крестной мамой малыша

17:04

ВСУ разгромили бронетанковый штурм РФ: под Курахово состоялось важное сражение

17:04

Правила мобилизации изменятся: в Минобороны сделали заявление о "бусификации"

16:49

Как убрать черную плесень на герметике: не останется и следа

16:45

В Украине планируют ввести новую должность: что известно

16:40

Спелое авокадо за 3 минуты: кулинар поделился гениальным методом

16:14

1000 дней войны: как изменится ситуация на фронте в 2025 году и когда наступит мир

Реклама
16:13

"Напряженное направление": Зеленский прибыл на один из самых горячих участков фронта

16:13

Дальнобойные удары по РФ: как Кремль может ответить на решение США – Economist

16:07

Трансформация "Резерв+": чтобы стать на учет, не придется идти в ТЦК - Минобороны

15:57

В Украине "упала" цена на популярные продукты: что подешевело больше всего

15:56

"Путин задумал новую тактику": что ждет Украину - новый прогноз

15:46

Неприятный запах из холодильника исчезнет навсегда: 4 способа с мгновенным результатомВидео

15:30

Что можно подарить на 2025 год: как выбрать лучший подарок

15:13

"Сбитая ракета попала в жилой сектор": появились подробности атаки РФ на Одессу

15:11

Решающий момент в войне: Дуда сделал громкое заявление после решения Байдена

15:03

"Коллапс системы": Жданов объяснил почему Путину придется самому прекратить войну

Новый год 2025
Почему мы пьем шампанское на Новый годКакие цвета не стоит надевать на Новый год 2025В каких цветах одежды встречать 2025 годКому повезет в 2025 году
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряКак сказать на украинском "Сочельник"Что символизируют 12 блюд украинского РождестваКогда колядуют, щедруют и посевают в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять