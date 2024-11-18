США разрешили бить по России на расстояние до 300 километров - Боррель

Боррель не уточнял источники информации, а американские чиновники до сих пор не выходят с официальным подтверждением.

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Боррель не знает, почему в США приняли такое решение именно сейчас / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

Что сказал Боррель:

Байден разрешил Украине бить по РФ

ВСУ смогут наносить удары до 300 километров вглубь России

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель подтвердил предоставление Украине разрешения на удары дальнобойными ракетами от США по стране-агрессору России.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он заявил на пресс-конференции по итогам встречи руководителей МИД стран-членов ЕС в Брюсселе. При этом Боррель не прокомментировал, кто ему предоставил эту информацию.

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"Администрация Байдена разрешила применение своей на расстояние до 300 километров вглубь российской территории", - заявил он.

Удары по России до разрешения администрации Байдена / Инфографика: Главред

Высокий представитель ЕС уточнил, что речь идет о радиусе в 300 километров, что уже не так много, однако именно такое решение было принято в администрации Байдена. Боррель заметил, что ему неизвестно и то, почему разрешение на удары по РФ Украине предоставили именно сейчас, а не еще до проведения выборов в Штатах.

Что касается получения разрешения от европейских стран, он отметил, что каждый член ЕС должен самостоятельно принимать решение, сможет ли Украина бить их оружием вглубь РФ или нет.

Разрешение для Украины на удары по России – что известно

Напомним, 17 ноября в СМИ сообщили, что США, Франция и Великобритания якобы разрешили Украине наносить удары по территории России. Однако вскоре эти публикации были отредактированы, а упоминания об ударах вглубь территории агрессора были удалены.

Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк пояснил, что такие заявления носят скорее информационный характер, потому что страны-партнеры Украины на официальном брифинге должны прямо заявить, что в рамках международного права Украина имеет полное право воевать в контрвойне, а это делает любые удары по территории России юридически и фактически законными.

Накануне анонимный высокопоставленный источник в военно-политических кругах заявил СМИ, что Франция и Британия позволили Украине наносить удары вглубь территории России дальнобойным вооружением. Однако о полном снятии ограничений на применение дальнобойных ракет речь не идет.

Ранее также, как писал Главред, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, ныне единственный из европейских политиков, раскритиковал предоставление Джо Байденом разрешения Украине на удары по стране-агрессору России.

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Кто такой Жозеп Боррель? Жозеп Боррель Фонтельес – испанский политик, член Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП), с 20 июля 2004 года до 16 января 2007 года – председатель Европейского парламента. С 1 декабря 2019 года – Высокий представитель Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности, пишет Википедия.

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