"Украинцы нуждаются в большей поддержке": Боррель выступил с важным заявлением

Жозеп Боррель перед отставкой раскритиковал слишком медленные решения Евросоюза по поддержке Украины.

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Боррель раскритиковал действия ЕС / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, pixabay

Ключевые тезисы:

ЕС слишком долго принимает решения, касающиеся войны в Украине

Союз пока не позиционирует себя как сильный геополитический игрок

Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель призвал Европу объединиться и начать быстрее принимать решения. Об этом информирует Politico.

Он подчеркнул, что без надлежащей координации ЕС не сможет эффективно влиять на международные события.

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"Если вы не объединены, вы не можете демонстрировать силу... Вы не можете претендовать на роль геополитической силы, если вам нужны недели и месяцы, чтобы действовать, - подчеркнул Боррель. - Мой последний призыв к коллегам: будьте более сплоченными, принимайте решения быстрее. События не ждут вас, Россия не приостанавливает войну из-за того, что вы в раздумьях", - объяснил Боррель.

Также перед встречей руководителей МИД стран Евросоюза, дипломат призвал не медлить с принятием решений по Украине, передает Европейская правда.

"Каждый раз, когда мы решали что-то о поддержке Украины, это было слишком долго. Каждый раз были сомнения, надо или не надо это делать. Война продолжается дальше, украинцы нуждаются в большей нашей поддержке... Мы должны прекратить говорить и начать действовать быстрее", - подчеркнул Боррель.

Вступление Украины в ЕС - новости по теме

Как ранее писал Главред, Украина "выполнила все шаги" для вступления в ЕС. В 2025 году Еврокомиссия надеется на старт переговоров о вступлении в ЕС. Еврокомиссия положительно оценила усилия Украины по защите прав национальных меньшинств.

Впоследствии еврокомиссар по вопросам добрососедства и расширения Оливер Варгеи заявил, что Украина сможет в течение следующих пяти лет стать членом Европейского Союза, но только при условии выполнения всех необходимых реформ. По его словам, для Украины, Молдовы и стран Западных Балкан создали дополнительные инструменты, чтобы "помочь им ускорить проведение реформ".

Бывший командующий Организации Североатлантического договора Джеймс Ставридис прогнозирует, что Украина может получить членство в Европейском Союзе, который вложил миллиарды долларов в помощь Украине в борьбе с российским вторжением.

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Кто такой Жозеп Боррель? Жозеп Боррель Фонтельес - испанский политик, член Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП), с 20 июля 2004 до 16 января 2007 - председатель Европейского парламента. С 1 декабря 2019 года - Высокий представитель Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности, пишет Википедия.

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