Париж и Лондон планируют передачу дальнобойных ракет Киеву: СМИ раскрыли детали

Лондон имеет больше крылатых ракет SCАLP/Storm Shadow, чем Париж.

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Украине могут передать ракеты SCALP / Коллаж Главред, фото Википедия, скриншот YouTube

Важно:

Франция уже передала Украине десятки ракет SCALP

Париж и Лондон обсуждают новые поставки

Франция имеет ограниченное количество дальнобойных ракет SCALP, которые она может передать Украине.

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Об этом пишет французское издание Le Monde со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что Франция обсуждает с Британией дальнейшие поставки SCALP/Storm Shadow. Подчеркивается, что Лондон имеет больше таких ракет, чем Париж.

Авторы материала напоминают о том, что в январе 2024 года Франция заявила, что передаст Украине 40 дальнобойных ракет, из которых около 10 уже было поставлено.

/ Инфографика Главреда

Ранее высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель подтвердил предоставление Украине разрешения на удары дальнобойными ракетами от США по стране-агрессору России.

"Администрация Байдена разрешила применение своей на расстояние до 300 километров вглубь российской территории", — заявил он.

Напомним, ранее сообщалось о том, какие объекты в РФ могут уничтожить ATACMS. Удары дальнобойными ракетами могут изменить ход боевых действий.

Как сообщал Главред, ранее Франция объявила о новых поставках Украине. Париж хочет помочь Киеву наносить удары за линией фронта, говорит Себастьян Лекорню.

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Что известно о дальнобойных ракетах SCALP Это французский вариант британской дальнобойной ракеты Storm Shadow. Французский вариант ракеты обозначается аббревиатурой SCALP-EG (фр. Systеme de croisiеre conventionnel autonome а longue portеe Emploi General - "многоцелевая высокоточная крылатая ракета большой дальности с автономным наведением") Ракета создана на основе разработанной во Франции крылатой противоракеты Apache. Отличается тем, что несёт боеголовку вместо суббоеприпасов. Характеристики: Заявленная дальность полёта ракеты составляет примерно 560 км;

Ракета оснащена турбореактивным двигателем со скоростью 0,8 Маха;

Боеголовка имеет лидирующий заряд для разрушения грунта или проникновения в бункер, а также взрыватель с переменной задержкой для управления детонацией основного заряда;

Ракета весит около 1300 килограммов. Максимальный диаметр корпуса составляет 48 сантиметров, а размах крыла — 3 метра.

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