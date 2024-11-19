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Париж и Лондон планируют передачу дальнобойных ракет Киеву: СМИ раскрыли детали

Алексей Тесля
19 ноября 2024, 19:45
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Лондон имеет больше крылатых ракет SCАLP/Storm Shadow, чем Париж.

Су-24М, Storm Shadow SCALP
Украине могут передать ракеты SCALP / Коллаж Главред, фото Википедия, скриншот YouTube

Важно:

  • Франция уже передала Украине десятки ракет SCALP
  • Париж и Лондон обсуждают новые поставки

Франция имеет ограниченное количество дальнобойных ракет SCALP, которые она может передать Украине.

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Об этом пишет французское издание Le Monde со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что Франция обсуждает с Британией дальнейшие поставки SCALP/Storm Shadow. Подчеркивается, что Лондон имеет больше таких ракет, чем Париж.

Авторы материала напоминают о том, что в январе 2024 года Франция заявила, что передаст Украине 40 дальнобойных ракет, из которых около 10 уже было поставлено.

Storm Shadow/SCALP EG, шедоу, Storm Shadow инфографика
/ Инфографика Главреда

Ранее высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель подтвердил предоставление Украине разрешения на удары дальнобойными ракетами от США по стране-агрессору России.

"Администрация Байдена разрешила применение своей на расстояние до 300 километров вглубь российской территории", — заявил он.

Напомним, ранее сообщалось о том, какие объекты в РФ могут уничтожить ATACMS. Удары дальнобойными ракетами могут изменить ход боевых действий.

Как сообщал Главред, ранее Франция объявила о новых поставках Украине. Париж хочет помочь Киеву наносить удары за линией фронта, говорит Себастьян Лекорню.

Больше новостей:

Что известно о дальнобойных ракетах SCALP

Это французский вариант британской дальнобойной ракеты Storm Shadow. Французский вариант ракеты обозначается аббревиатурой SCALP-EG (фр. Systеme de croisiеre conventionnel autonome а longue portеe Emploi General - "многоцелевая высокоточная крылатая ракета большой дальности с автономным наведением")

Ракета создана на основе разработанной во Франции крылатой противоракеты Apache. Отличается тем, что несёт боеголовку вместо суббоеприпасов.

Характеристики:

  • Заявленная дальность полёта ракеты составляет примерно 560 км;
  • Ракета оснащена турбореактивным двигателем со скоростью 0,8 Маха;
  • Боеголовка имеет лидирующий заряд для разрушения грунта или проникновения в бункер, а также взрыватель с переменной задержкой для управления детонацией основного заряда;
  • Ракета весит около 1300 килограммов. Максимальный диаметр корпуса составляет 48 сантиметров, а размах крыла — 3 метра.
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крылатые ракеты новости Франции война России и Украины
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