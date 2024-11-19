Париж и Лондон планируют передачу дальнобойных ракет Киеву: СМИ раскрыли детали

Важно:
- Франция уже передала Украине десятки ракет SCALP
- Париж и Лондон обсуждают новые поставки
Франция имеет ограниченное количество дальнобойных ракет SCALP, которые она может передать Украине.
Об этом пишет французское издание Le Monde со ссылкой на собственные источники.
Отмечается, что Франция обсуждает с Британией дальнейшие поставки SCALP/Storm Shadow. Подчеркивается, что Лондон имеет больше таких ракет, чем Париж.
Авторы материала напоминают о том, что в январе 2024 года Франция заявила, что передаст Украине 40 дальнобойных ракет, из которых около 10 уже было поставлено.
Ранее высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель подтвердил предоставление Украине разрешения на удары дальнобойными ракетами от США по стране-агрессору России.
"Администрация Байдена разрешила применение своей на расстояние до 300 километров вглубь российской территории", — заявил он.
Напомним, ранее сообщалось о том, какие объекты в РФ могут уничтожить ATACMS. Удары дальнобойными ракетами могут изменить ход боевых действий.
Как сообщал Главред, ранее Франция объявила о новых поставках Украине. Париж хочет помочь Киеву наносить удары за линией фронта, говорит Себастьян Лекорню.
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Что известно о дальнобойных ракетах SCALP
Это французский вариант британской дальнобойной ракеты Storm Shadow. Французский вариант ракеты обозначается аббревиатурой SCALP-EG (фр. Systеme de croisiеre conventionnel autonome а longue portеe Emploi General - "многоцелевая высокоточная крылатая ракета большой дальности с автономным наведением")
Ракета создана на основе разработанной во Франции крылатой противоракеты Apache. Отличается тем, что несёт боеголовку вместо суббоеприпасов.
Характеристики:
- Заявленная дальность полёта ракеты составляет примерно 560 км;
- Ракета оснащена турбореактивным двигателем со скоростью 0,8 Маха;
- Боеголовка имеет лидирующий заряд для разрушения грунта или проникновения в бункер, а также взрыватель с переменной задержкой для управления детонацией основного заряда;
- Ракета весит около 1300 килограммов. Максимальный диаметр корпуса составляет 48 сантиметров, а размах крыла — 3 метра.
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