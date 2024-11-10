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Ракеты SCALP и Mistral для ВСУ: Франция объявила о новых поставках Украине

Алексей Тесля
10 ноября 2024, 11:45
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Париж хочет помочь Киеву наносить удары за линией фронта, говорит Себастьян Лекорню.
Mirage 2000-5, ракета SCALP-EG
ВСУ получат ракеты SCALP / Коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот

Главное:

  • Украина получит два типа ракет от Франции
  • Париж подготовит тысячи украинских солдат

Париж передаст Киеву партию ракет SCALP и Mistral, заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню.

"Чтобы позволить Украине наносить удары за линией фронта, на днях я подписал передачу около десяти ракет SCALP, как это обещал сделать президент республики Владимиру Зеленскому", — подчеркнул он в интервью изданию JDD.

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Также Лекорню анонсировал новые поставки зенитных ракет Mistral для укрепления украинской ПВО накануне зимы.

Storm Shadow/SCALP EG, шедоу, Storm Shadow инфографика
/ Инфографика Главреда

"С наступлением зимы глубокие удары России по территории Украины, вероятно, активизируются. Мы вновь будем поставлять ракеты Mistral, в частности, для защиты зон боевых действий", — пояснил глава Минобороны Франции.

По его словам, союзники должны поддерживать помощь на долгосрочной основе, потому что именно это позволит украинским властям рассмотреть политические решения, когда она решит это сделать.

"Военная поддержка очень важна, и даже когда война закончится, мы должны продолжать укреплять украинскую армию", — отметил Лекорню.

По его словам, Франция продолжит подготовку военнослужащих сил обороны Украины на французских полигонах.

"Мы продолжим беспрецедентную программу подготовки на востоке Франции, где 2 тысячи украинских солдат проходят обучение в бригадах под руководством французских солдат, используя французское оборудование. Мы будем продолжать оказывать поддержку. С наступлением зимы глубокие удары России по украинской территории, вероятнее всего, усилятся", — подытожил глава Минобороны Франции.

Кто такой Себастьян Лекорню?

Себастьян Лекорню - французский политик, занимающий должность министра вооруженных сил в правительстве премьер-министра Элизабет Борн с 20 мая 2022 года.Член партии Возрождения (до 2022 года - La République En Marche!) после того, как покинул республиканцев (LR) в 2017 году. Лекорню был президентом департаментского совета Эр с 2015 по 2017 год. В правительстве он работал государственным секретарем министра экологического и инклюзивного перехода, министром местных органов власти и министром по делам заморских территорий, пишет Википедия.

Ранее во Франции назвали сроки поставки истребителей Mirage 2000 для ВСУ. Самолеты Mirage 2000, которые планируют передать Украине, оснастят новыми вооружениями и системами РЭБ.

Франция передаст Украине самолеты Mirage 2000. Самолеты, которые передаст Франция, будут вооружены крылатыми ракетами SCALP и бомбами AASM.

Как сообщал Главред, Украина получит сотни единиц бронетехники и не только. Франция готовит пакет военной помощи Украине, которые будет включать бронетехнику ракет Aster 30.

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