Франция передаст Украине самолеты Mirage 2000-5: СМИ озвучили их количество

Самолеты, которые передаст Франция, будут вооружены крылатыми ракетами SCALP и бомбами AASM.

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Франция передаст самолеты Mirage 2000-5 / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, BBC Франции

Партия французских самолетов Mirage 2000-5, которую Украина получит в первом квартале 2025 года, будет состоять из трех единиц. Об этом 23 октября сообщили в издании La Tribune со ссылкой на собственные источники.

В то же время точное количество самолетов Mirage 2000-5, которые планировалось поставить Украине, до сих пор публично не озвучивалось ни Елисейским дворцом, ни Минобороны Франции.

Руководитель ведомства Себастьен Лекорню заявлял только, что самолеты поставят не раньше первого квартала 2025 года - чтобы успеть их модифицировать и провести обучение пилотов с механиками.

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В газете говорится, что именно Mirage 2000-5 смогут использовать крылатые ракеты SCALP и бомбы Armement air-sol modulaire (AASM, A2SM или HAMMER). Это довольно современное оружие, которое уже зарекомендовало себя в российско-украинской войне.

Истребитель Mirage-2000 / Инфографика Главред

Истребители Mirage 2000 - что о них известно Mirage 2000 - французский многоцелевой истребитель, который в 1970-х годах разработала фирма Dassault Aviation. Основной боевой самолет Военно-Воздушных сил Франции в конце XX - начале XXI века. Принят на вооружение армий нескольких стран Азии, Европы и Латинской Америки. Ударный Mirage-2000D является носителем крылатых ракет SCALP-EG и другого управляемого авиационного вооружения.

Военная помощь Украине - последние новости

Напомним, в понедельник, 21 октября, министр обороны США Ллойд Остин прибыл с неанонсированным визитом в Киев. Как выяснилось, на встрече с президентом Владимиром Зеленским, Остин объявил о выделении нового пакета военной помощи на 400 миллионов долларов.

Впоследствии стало известно, что новый пакет военной помощи Украине, включает дополнительные боеприпасы, бронетехнику и противотанковое оружие.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что США в течение октября-декабря 2024 года планируют предоставить Украине несколько пакетов военной помощи.

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