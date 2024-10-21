Новый пакет помощи Украине: в Пентагоне рассказали, что в него входит

Глава Пентагона Ллойд Остин объявил о пакете военной помощи Украине во время визита в Киев.

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Военная помощь Украине / коллаж: Главред, фото: Офис президента, defense.gov

Новый пакет военной помощи Украине на 400 млн. долларов, о котором глава Пентагона Ллойд Остин объявил во время визита в Киев 21 октября, включает дополнительные боеприпасы, бронетехнику и противотанковое оружие. Об этом говорится в письме Пентагона, разосланном СМИ.

В частности, пакет включает:

боеприпасы для ракетных систем HIMARS;

155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы, а также 60-мм, 81-мм и 120-мм минометные системы и снаряды к ним;

противотанковые ракеты TOW и противотанковые комплексы Javelin и AT-4;

бронетранспортеры М113;

спутниковые средства связи, стрелковое оружие и боеприпасы, гранаты и учебное оборудование, оборудование и боеприпасы для подрывных работ;

оборудование для защиты критической национальной инфраструктуры;

запасные части, вспомогательное оборудование, услуги, обучение и транспортировка.

Кто такой Ллойд Остин? Ллойд Остин - американский военачальник, генерал армии США, министр обороны США с 21 января 2021 года. Участник войн в Афганистане и Ираке, пишет Википедия. видео дня

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Напомним, 21 октября министр обороны США Ллойд Остин прибыл с неанонсированным визитом в Киев. Как выяснилось, на встрече с президентом Владимиром Зеленским он объявил о выделении нового пакета военной помощи на 400 миллионов долларов.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщал, что США в течение октября-декабря 2024 года планируют предоставить Украине несколько пакетов военной помощи. Общая стоимость американской помощи - от 500 до 750 млн долларов.

17 октября Германия также передала Украине новый пакет военной помощи. В обновленный перечень вошли 8 танков LEOPARD 1 A5, 20 боевых машин пехоты MARDER, 4 бронеавтомобиля MRAP, 6 САУ Panzerhaubitze 2000, мостоукладчик BEAVER и 2 танка для разминирования WISENT. Также Германия передала запчасти к технике.

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