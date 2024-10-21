Новый пакет помощи Украине: в Пентагоне рассказали, что в него входит

Новый пакет военной помощи Украине на 400 млн. долларов, о котором глава Пентагона Ллойд Остин объявил во время визита в Киев 21 октября, включает дополнительные боеприпасы, бронетехнику и противотанковое оружие. Об этом говорится в письме Пентагона, разосланном СМИ.
В частности, пакет включает:
- боеприпасы для ракетных систем HIMARS;
- 155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы, а также 60-мм, 81-мм и 120-мм минометные системы и снаряды к ним;
- противотанковые ракеты TOW и противотанковые комплексы Javelin и AT-4;
- бронетранспортеры М113;
- спутниковые средства связи, стрелковое оружие и боеприпасы, гранаты и учебное оборудование, оборудование и боеприпасы для подрывных работ;
- оборудование для защиты критической национальной инфраструктуры;
- запасные части, вспомогательное оборудование, услуги, обучение и транспортировка.
Кто такой Ллойд Остин?
Ллойд Остин - американский военачальник, генерал армии США, министр обороны США с 21 января 2021 года. Участник войн в Афганистане и Ираке, пишет Википедия.
Военная помощь Украине - последние новости
Напомним, 21 октября министр обороны США Ллойд Остин прибыл с неанонсированным визитом в Киев. Как выяснилось, на встрече с президентом Владимиром Зеленским он объявил о выделении нового пакета военной помощи на 400 миллионов долларов.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщал, что США в течение октября-декабря 2024 года планируют предоставить Украине несколько пакетов военной помощи. Общая стоимость американской помощи - от 500 до 750 млн долларов.
17 октября Германия также передала Украине новый пакет военной помощи. В обновленный перечень вошли 8 танков LEOPARD 1 A5, 20 боевых машин пехоты MARDER, 4 бронеавтомобиля MRAP, 6 САУ Panzerhaubitze 2000, мостоукладчик BEAVER и 2 танка для разминирования WISENT. Также Германия передала запчасти к технике.
Читайте также:
- Ждут реакции США: когда союзники примут решение по плану победы Украины - AP
- К согласию не пришли: вопрос ударов вглубь РФ "на паузе" до выборов в США - СМИ
- Замена войск США в Европе на ВСУ: в НАТО жестко ответили на идею Зеленского
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред