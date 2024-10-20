Ждут реакции США: когда союзники примут решение по плану победы Украины - AP

Сейчас план победы Украины вызывает неоднозначную реакцию западных союзников, однако все может измениться в ближайшие недели.

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Реакция США будет ключевой для поддержки плана победы / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины

В плане победы президента Украины Владимира Зеленского есть два пункта, которые как и раньше, так и до сих пор неохотно поддерживали западные союзники, однако решение США будет играть решающее значение в поддержке этого плана.

Как пишет издание Associated Press, именно официальное приглашение Украины в НАТО и разрешение на использование западного дальнобойного вооружения для ударов по территории страны-агрессора России вызывает неоднозначную реакцию у мировых лидеров.

Аналитики убеждены, что администрация нынешнего президента США Джо Байдена вряд ли будет принимать решения до выборов, которые состоятся в Штатах 5 ноября.

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"Кажется, сейчас они очень мало делают и ждут выборов... Много стратегии будет жить или умрет в Вашингтоне", - сказал Филлипс О'Брайен, профессор стратегических исследований Университета Сент-Эндрюс в Шотландии.

Представленный план сейчас становится предметом внимания не для Байдена и его администрации, а для его преемника. Хотя еще непонятно, как его воспримет будущий президент США.

При этом сам план Зеленского аналитики называют шагом в правильном направлении для военных усилий Украины, несмотря на то, что он достаточно амбициозный.

Что известно о The Associated Press? Associated Press (сокр. AP) - одно из крупнейших в мире информационное агентство США, всемирная новостная сеть. Агентство основано в мае 1846 г. по инициативе издателя газеты "Нью-Йорк сан" Мозеса Бича. Штаб-квартира расположена в Нью-Йорке. АР обслуживает тысячи СМИ (пресса, радио, телевидение) в разных странах, обменивается информацией со многими другими международными и национальными информагентствами, в частности с украинским национальным агентством УНИАН, пишет Википедия.

Пункты плана победы / Инфографика: Главред

Реакция Запада на план победы Украины

Напомним, что канцлер Германии Олаф Шольц один из первых отреагировал на украинских план победы. Он, как пишет BILD, не поддерживает центральные пункты плана, потому что опасается эскалации.

Зато в Штатах оказались более решительными - спикер Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби заявил, что Белый дом поддерживает план победы Владимира Зеленского.

Ранее сам Владимир Зеленский заявил, что реакция на план победы точно такая же, как на Patriot или F-16. Но несмотря на это Украина должна его воплотить в жизнь, ведь это единственный способ выжить. Война не закончится, пока Путин не почувствует, что ему нужно закончить.

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