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Белый дом поддерживает План победы Зеленского - Кирби

Сергей Кущ
18 октября 2024, 22:18
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Также он добавил, что переговоры с представителями иностранных государств без Украины, невозможны.
США поддерживают План победы Зеленского - Кирби
США поддерживают План победы Зеленского - Кирби / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Спикер Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби заявил, что Белый дом поддерживает план победы Владимира Зеленского.

На брифинге он отметил, украинский план представленный западным партнерам, все еще рассматривается, пишет Радио Свобода.

"Очевидно, что мы все еще рассматриваем в его (план – ред.) деталях. Поэтому я не собираюсь вдаваться в подробности каждого отдельного пункта. Но скажу, что, как мы четко дали понять, мы поддерживаем план президента Зеленского по справедливому миру", – сказал Кирби на сегодняшнем брифинге.

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Также он добавил, что переговоры с представителями иностранных государств без Украины, невозможны.

Пункты плана победы, план победы Инфографика
Пункты плана победы, план победы Инфографика / Инфографика: Главред

План победы Украины - что известно

Напомним, 16 октября президент Владимир Зеленский представил План победы в Верховной Раде Украины. План победы состоит из пяти пунктов, среди них геополитические, военные, экономические и безопасностные. Первые четыре рассчитаны на период войны, пятый - на послевоенное время.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что в тайных приложениях к плану победы Украины говорится о возможности проведения ударов вглубь территории России. Также определено необходимое для этого оружие.

В то же время, представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер сказал, что Вашингтон продолжает обсуждать с Киевом План победы, инициированный президентом Украины Владимиром Зеленским.

Что такое план победы Зеленского?

План победы Зеленского - мирный план, который президент Украины Владимир Зеленский представил во время визита в США президенту Джо Байдену и двумя кандидатам на президентское кресло в Белом доме - демократу Камале Харрис и республиканцу Дональду Трампу

По данным The Times, план, в первую очередь, предусматривает предоставление Украине долгосрочных гарантий поддержки со стороны Запада. При этом гарантии должны быть такими, чтобы от них не могла отказаться новая администрация США в случае потенциальной победы на выборах Дональда Трампа.

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