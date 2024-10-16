Владимир Зеленский представил План победы в Раде: какие пункты он содержит

Если План победы поддержат, то Украина может завершить войну не позднее следующего года.

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Владимир Зеленский представил План победы / скриншот

В среду, 16 октября, президент Владимир Зеленский представил План победы в Верховной Раде Украины. Об этом стало известно из выступления главы государства в парламенте.

По словам Зеленского, План победы - это план, который предусматривает усиление государства и укрепление украинских позиций.

Как отметил президент, План победы состоит из пяти пунктов, включая геополитические, военные, экономические и аспекты безопасности. Первые четыре рассчитаны на период войны, пятый - на послевоенное время.

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Зеленский во время выступления отметил, что Украина 2 года назад предложила Формулу мира, провела успешные Саммиты мира. Но РФ пока уклоняется от честной дипломатии и бросает ультиматумы.

"Россия не ищет честного мира. Путин хочет только войны. Мы должны изменить обстоятельства, чтобы война закончилась без относительно от того, что хочет Путин.", - подчеркнул президент.

Первый пункт – вступление Украины в НАТО

Зеленский подчеркнул, что Россия в течение многих лет эксплуатировала геополитическую неопределенность в Европе, в частности тот факт, что Украина не является членом НАТО. Это, в свою очередь, побудило Россию посягать на украинскую безопасность.

"Теперь факт приглашения для Украины в НАТО может стать действительно фундаментальным для мира. Мы понимаем, что членство в НАТО - это вопрос дальнейшего, а не настоящего. Но Путин должен увидеть, что его геополитические расчеты проигрышные. Россияне должны это почувствовать - что их царь проиграл геополитически", - заявил глава государства.

По его мнению, приглашение - это сильное решение, которое не требует ничего, кроме решимости. И сегодня его символизирует значительно больше, чем только НАТО.

Второй пункт – оборона Украины

Во втором пункте Зеленский вспомнил об обороне и отметил, что есть четкий перечень оружия, которое способно поддерживать силу украинских воинов, а благодаря Курской операции мы увидели, что Путин не имеет достаточно силы, чтобы держаться, когда Украина давит действительно сильно.

Третий пункт – сдерживание российской агрессии

В третьем пункте глава государства подчеркнул, что мир должен реагировать на агрессию РФ.

"Российское руководство агрессивно действует только тогда, когда убеждено, что не получит адекватного разрушительного ответа. Когда Россия знает, что ответ будет, и понимает, какой это будет ответ, - они выбирают переговоры и стабильное сосуществование даже со стратегическими противниками. Благодаря этому - сдерживание России от агрессии возможно и в отношении Украины и всей Европы", - говорит Зеленский.

По его словам, Украина предлагает разместить на своей земле комплексный неядерный стратегический пакет сдерживания, который будет достаточным для защиты Украины от любой военной угрозы со стороны России.

Четвертый пункт – экономический

Четвертый пункт касался стратегического и экономического потенциала Украины, который РФ пытается уничтожать.

Президент напомнил, что в Украине сосредоточены природные ресурсы и, в том числе критически важные металлы ценой в триллионы долларов США.

"Украина предлагает Соединённым Штатам вместе с определёнными партнёрами, в частности это Европейский Союз, частью которого Украина будет, и с другими партнёрами в мире, заключить специальное соглашение о совместной защите имеющихся в Украине критических ресурсов. Это также - мир благодаря силе. Экономической силе", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Пятый пункт – послевоенный период

Пятый пункт, рассчитанный на послевоенное время. Именно в этом разделе Владимир Зеленский упомянул о том, что после войны Украина будет иметь один из самых опытных и крупных военных контингентов.

По его мнению, украинский опыт должен стать основой для усиления обороноспособности Альянса и обеспечения безопасности в Европе.

Зеленский подчеркнул, что Россия должна проиграть в войне. Это должно быть не замораживание конфликта, не торговля суверенитетом.

"Мы должны реализовать План победы и заставить РФ быть на Саммите мира.", - подчеркнул президент.

План победы / Инфографика Главреда

Что такое план победы Зеленского? План победы Зеленского - мирный план, который президент Украины Владимир Зеленский представил во время визита в США президенту Джо Байдену и двумя кандидатам на президентское кресло в Белом доме - демократу Камале Харрис и республиканцу Дональду Трампу



По данным The Times, план, в первую очередь, предусматривает предоставление Украине долгосрочных гарантий поддержки со стороны Запада. При этом гарантии должны быть такими, чтобы от них не могла отказаться новая администрация США в случае потенциальной победы на выборах Дональда Трампа.

План победы Украины – последние новости

Украина разработала план, предусматривающий усиление военных и политических позиций Киева для того, чтобы одержать победу над агрессором Россией. Во время недавнего визита в США Зеленский презентовал План победы президенту Джо Байдену и кандидатам на должность хозяина Белого дома - Камали Гаррис и Дональду Трампу.

Ранее Владимир Зеленский отмечал, что страна-агрессор РФ игнорирует реальную дипломатию и украинскую Формулу мира, чтобы закончить войну справедливо на основе устава ООН. Однако если будет реализован План победы Украины, РФ не сможет продолжать воевать и будет вынуждена пойти на мир.

Представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер сообщал, что План победы Украины, ранее презентовавший президент Владимир Зеленский, включает "ряд продуктивных шагов".

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