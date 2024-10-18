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Зеленский просто "пнул" Байдена: Загородний указал на интересную деталь Плана победы

Даяна Швец
18 октября 2024, 21:38
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Посмотрим, заставит ли это Запад быть более решительным.
Зеленский просто 'пнул' Байдена: Загородний указал на интересную деталь Плана победы
Зеленский указал на то, что уже идет мировая война / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, Белый дом

Президент Украины Владимир Зеленский озвучивал План победы на фоне новостей о том, что в войну вступила КНДР, предоставив России свои войска. Может ли вступление в войну третьей страны сделать Запад более решительным в поддержке Украины, ответил в интервью Главреду рассказал политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

Кто такой Тарас Загородний

Тарас Загородний - политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

По мнению спикера, глава Украины Владимир Зеленский таким образом просто толкнул Салливана, Бернса и Байдена, которые делали все, чтобы война не разрасталась и не расширялась.

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"Вот Зеленский и указал на то, что уже идет мировая война, уже другие страны официально в нее вступают. Посмотрим, заставит ли это Запад быть более решительным. Критика Байдена возникает уже внутри страны, особенно на фоне решительных действий Израиля в отношении своих врагов. Посмотрим. Я думаю, что глубинное государство и Пентагон там все прекрасно понимают", - говорит эксперт.

Кроме этого, политический и экономический эксперт Тарас Загородний прокомментировал четвертый пункт Плана победы Зеленского - экономический, который предусматривает сохранение санкций против России, инвестиции Запада в развитие украинской экономики и прочее.

Отвечая на вопрос, готов ли Запад платить, эксперт отметил, что ответ будет очевидным: конечно, нет.

Пункты плана победы, план победы Инфографика
Пункты плана победы / Инфографика: Главред

"На Западе до сих пор есть масса людей, которые спрашивают: когда вы наконец сдохнете, чтобы мы могли снова торговать с Россией. Мы не должны выступать с позиции просителя, а говорить так, чтобы они понимали, что торговать снова с РФ просто так у них не получится. Ведь дроны могут летать над нефтепроводами, по которым американские компании качают казахскую нефть на Новороссийск, а мы сможем гарантировать безопасность нефтепроводов. Если денег нет, то и никакой безопасности нефтепроводов не будет", - подытожил Загородний.

Последние заявления Зеленского - что известно

Как известно, Зеленский назвал условие переговоров с Россией. Украина должна идти на мирные переговоры с Россией в более сильной позиции, заявил президент Украины.

Также президент Украины Зеленский поставил точку в вопросе мобилизации с 18 лет. Несмотря на то, что партнеры Украины хотят, чтобы мобилизационный возраст снизили.

Кроме этого, глава государства Зеленский назвал месяцы, когда США предоставят Украине целый ряд "больших" пакетов помощи. Союзники в течение нескольких месяцев будут максимально усиливать Украину.

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