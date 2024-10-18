'Это опасно': Зеленский поставил точку в вопросе мобилизации с 18 лет

Партнеры Украины хотят, чтобы мобилизационный возраст снизили, заявил Владимир Зеленский.

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Зеленский сделал заявление о снижении мобилизационного возраста / Коллаж: Главред, фото: скриншот, Генштаб ВСУ, УНИАН

На данный момент украинская власть не планирует уменьшать возраст призыва и мобилизовывать 18-летних мужчин. Однако международные партнеры хотят, чтобы в Украине снизили мобилизационный возраст. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время интервью украинским журналистам в эфире телемарафона.

"Партнеры хотели бы, чтобы был уменьшен мобилизационный возраст. У нас мобилизация от 25 лет. Мы пока не видим - для чего вводить эти изменения. Я считаю, что на сегодня это опасно", - сказал глава государства.

По его словам, Министерство обороны Украины имеет инструменты для привлечения людей в армию. Зеленский отметил, что украинцы до 25 лет, желающие служить, могут заключать контракты.

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"В Минобороны есть контракты. И есть возможность контрактоваться по своей воле. Скажем так, Министерство обороны должно предлагать специальные контракты. Тогда человек, если он имеет желание, может пойти служить по такому контракту в любом возрасте", - подчеркнул президент.

Президент заверил, что пока нет никаких планов по мобилизации лиц с 18 лет.

Закон о мобилизации / Инфографика: Главред

Мобилизация в Украине Мобилизация в Украине - комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации. В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, во время которой в армию призывали преимущественно граждан с опытом военных действий или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет. 24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил всеобщую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (преимущественно - мужчины) в возрасте от 25 до 60 лет.

Снижение призывного возраста - последние новости

Напомним, председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко заявил, что вопрос снижения мобилизационного возраста в Украине может рассматриваться в случае нехватки ресурсов для обороны. По его словам, если законодательство будет эффективным и будет мотивировать граждан к службе, то вопрос снижения мобилизационного возраста до 18 лет, возможно, не встанет.

Также в Офисе Президента Украины сообщили, что США давят на Владимира Зеленского в вопросе снижения мобилизационного возраста до 18 лет. Однако военный эксперт Петр Черник считает, что мобилизация с 18 лет является слишком ранней, и оптимальным возрастом для призыва считает 23 года

Министр обороны Украины Рустем Умеров прокомментировал слухи о возможном давлении на Украину относительно снижения призывного возраста до 18 лет. Во время встречи министров обороны НАТО в Брюсселе он отметил, что Минобороны не комментирует спекуляций о мобилизации, а осуществляет призыв в соответствии с действующим законодательством.

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