Мобилизация в Украине: в Раде изменили правила призыва украинцев до 25 лет

В среду, 9 октября, во время заседания Верховная Рада Украины запретила мобилизацию 18-25 летних граждан. Об этом написал народный депутат Ярослав Железняк.
По его словам, законопроект под номером 11379-д был принят в целом 311 голосами.
Отметим, мобилизация граждан Украины в возрасте от 18 до 25 лет происходила благодаря юридической коллизии, которая позволяла перевод "ограниченно годных в военное время" из списка призывников в список военнообязанных.
Таким образом, в отличие от здоровых сверстников до 25 лет, которые не подходили к мобилизации по возрасту, в армию мобилизовали тысячи мужчин, которых в свое время признали "ограниченно годными в военное время".
Отметим, законопроект не предусматривает демобилизации граждан, уже мобилизованных в ВСУ благодаря существованию предыдущих законодательных норм.
Закон, как известно, вступит в силу после подписания документа президентом Украины.
Кто такой Ярослав Железняк
Железняк Ярослав - украинский экономист, преподаватель Киевской школы экономики. Народный депутат Украины IX созыва от партии "Голос", сообщает Википедия.
Мобилизация в Украине - последние новости
Напомним, начальник сектора мобилизационно-оборонной работы Сумского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Сергей Монукало рассказывал, что в Украине изменили правила мобилизации для военнообязанных в возрасте от 50 до 60 лет. Такие лица могут быть призваны только по специальному мобилизационному распоряжению.
Секретарь Комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко считает, что мобилизационный возраст в Украине следует снизить до 20 лет, поскольку в армии не хватает молодых кадров.
В то же время член Комитета по вопросам нацбезопасности Вадим Ивченко сообщал, что Украина покрывает имеющимися темпами мобилизации только потери в бригадах, однако о призыве 20-летних военнообязанных речь не идет.
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