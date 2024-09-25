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Отсрочка от мобилизации будет действовать только до 9 ноября - разъяснение ТЦК

Яна Ставская
25 сентября 2024, 15:56
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9 ноября вступает в силу новый указ Зеленского о продлении срока мобилизации.
Отсрочка от мобилизации будет действовать только до 9 ноября - разъяснение ТЦК
Мобилизация в Украине - отсрочка / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

Отсрочка от мобилизации, которая предоставляется военнообязанным максимум на 90 дней, теперь будет действовать до 9 ноября. Далее, пояснил Суспільному представитель Полтавского ТЦК Роман Истомин, придется ее продлевать.

Это касается, в частности, тех, кто получил документ в сентябре или октябре - после 9 ноября им тоже придется проходить всю процедуру снова.

Истомин пояснил, что до 9 ноября вступает в силу новый указ Зеленского о продлении срока мобилизации.

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"И мужчины заново будут оформлять отсрочку, или она продолжится через единый государственный реестр. Но это не происходит автоматически - мужчина должен сам заниматься этим процессом. Отсрочка - это в первую очередь в интересах военнообязанного", - отметил он.

Отсрочка от мобилизации - как продлить

Для продления срока действия отсрочки военнообязанный подает на рассмотрение комиссии заявление в бумажной или электронной форме, в том числе через приложение "Резерв+".

В случае продления срока мобилизации проверка оснований на отсрочку осуществляется с помощью единого государственного реестра призывников и резервистов.

Если с помощью реестра провести проверку невозможно, ТЦК и СП сообщает человеку о необходимости предоставления соответствующих документов. Если же комиссия принимает решение об отказе в предоставлении отсрочки, военнообязанного направляют на медицинский осмотр для определения пригодности к военной службе.

мобилизация инфографика
Закон о мобилизации / Инфографика: Главред

Мобилизация в Украине – главное

Напомним, отсрочка от мобилизации не является гарантией избежания призыва на службу. Если документ не должным образом оформлен, военнообязанного привлекут в Силы обороны.

Для того, чтобы получить отсрочку, военнообязанный должен принять следующие меры, в частности:

  • собрать необходимые документы, которые определены постановлением КМУ 560 "О порядке проведения призыва на военную службу по мобилизации";
  • лично посетить ТЦК по месту пребывания на воинском учете или по месту регистрации места жительства;
  • подать документы на комиссию, которая создана в ТЦК;
  • получить решение комиссии о предоставлении или отказе в предоставлении отсрочки.

К слову, в Украине прекращена мобилизация граждан в возрасте от 18 до 25 лет. Мобилизация в возрасте до 25 лет возможна только с письменного согласия гражданина.

ТЦК и СП

Территориальный центр комплектования и социальной поддержки - орган военного управления Украины, который ведет воинский учет и осуществляет мобилизацию населения. Начиная с 2022 года ТЦК и СП полностью заменили собой прежнюю систему военных комиссариатов, пишет Википедия.

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