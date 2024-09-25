'РФ попытается устроить блэкаут': эксперт сказал, по каким объектам планирует ударить Россия

В результате таких ударов Украина может потерять половину своей генерации электроэнергии, и это станет огромной проблемой.

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Эксперт сказал, по каким объектам планируют ударить оккупанты/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com, ГСЧС Украины

Сейчас основная генерация, которая обеспечивает Украину электроэнергией - это атомные электростанции. Атомная генерация составляет около 50-60 процентов от всего производства электроэнергии.

Если страна-агрессор Россия решится наносить удары, чтобы прервать передачу электроэнергии с атомных электростанций в энергосистему нашего государства, то это может стать огромной проблемой. Об этом сказал руководитель программы "Энергетика" Украинского института будущего Андриан Прокип в интервью Главреду.

"Потеря атомной генерации - это очень неприятный сценарий, который я даже не хочу озвучивать. Но это будет огромной проблемой. Потребление зимой существенно вырастет, у нас будут дефициты. Собственное производство будет покрывать их не полностью. А представьте, если от этого собственного производства еще и забрать половину генерации", - отметил он. видео дня

Эксперт одновременно обратил внимание, что оккупанты скорее всего будут бить не по самим АЭС, а по трансформаторам и подстанциям, которые соединяют атомные электростанции с энергосистемой. Поэтому, по его словам, стоит тщательно защищать эти объекты. Использование ПВО и других средств защиты для этих распределительных устройств является возможным вариантом улучшения этого сценария.

"Россияне не будут бить непосредственно по блокам - они будут выбивать именно распределительные устройства, пытаясь тем самым параллельно вызвать блэкаут", - отметил Прокип.

Кто такой Андриан Прокип Андриан Прокип - руководитель программы "Энергетика" Украинского института будущего. Доктор экономических наук, старший научный сотрудник Института Кеннана (Вашингтон, США), занимается проблемами энергетической политики и энергетической безопасности. Постоянно публикует авторские тексты в Украине, Европе и США, отслеживая изменения в энергетическом секторе Украины и общие изменения в стране, оценивая энергетическую политику, анализируя европейские энергетические рынки, влияние санкций на энергетический сектор России, перспективы изменений в энергосекторе Европы и мира. Автор и соавтор нескольких монографий, изданных как в Украине, так и за рубежом, в том числе и в США.

Как сэкономить на электроэнергии/ Инфографика: Главред

Отключение света в Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что украинцев предупреждают об отключении АЭС. Эксперт по энергетике Сергей Дяченко рассказал, что в случае отключения АЭС от энергосистемы придется переходить на аварийные отключения света.

Также ранее в докладе ООН рассказали, какой будет зима в Украине. В докладе ООН говорится, что в зимний период миллионы украинцев могут остаться без тепла, отключения света будут длиться от 4 до 18 часов в день.

По словам руководителя программы "Энергетика" Украинского института будущего Андриана Прокипа, зимой в Украине света может не быть по 18 часов, если температура воздуха опустится ниже -10 градусов.

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