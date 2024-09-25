Отказ от санкций и прекращение боев: Китай объяснил, как хочет закончить войну в Украине

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что Пекин использует "челночную дипломатию" для достижения мирных переговоров.

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В Китае назвали три принципа для урегулирования войны / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, ua.depositphotos.com

Пекин настаивает на мирном решении войны в России в Украине. Министр иностранных дел Китая Ван И рассказал на заседании Совета безопасности ООН, в чем состоит мирный план.

По его словам, Китай является сторонником немедленного прекращения боевых действий и проведения переговоров. При этом Пекин призывает воздержаться от санкций и экономического давления на любую из сторон конфликта.

"Все стороны должны определить приоритетем мир и людей и должны по-настоящему быть привержены продвижению мирных переговоров", — сказал Ван И.

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Он также назвал три основных принципа для урегулирования войны в Украине.

Во-первых, Китай призывает к отказу от расширения боевых действий, во-вторых - к началу диалога, а в-третьих - к сдерживанию негативного влияния войны на мировую экономику.

Ван И также подчеркнул, что ядерные объекты, критическая инфраструктура и гражданское население не должны стать целями атак.

По его словам, увеличение поставок оружия в зону конфликта усложняет достижение мира. Он призвал все страны отказаться от старых подходов к Холодной войне.

Кроме того, дипломат отметил, что все большее число стран Глобального Юга стремятся объединиться для создания условий для мирного разрешения конфликта. Ван И акцентировал внимание на необходимости избегать экономических кризисов, связанных с войной, и призвал к большему международному сотрудничеству в сферах энергетики, финансов, торговли и продовольственной безопасности.

Он также отметил важность уважения суверенитета и территориальной целостности всех государств, а также соблюдения принципов Устава ООН.

Ван И также подчеркнул, что Китай не является стороной конфликта, а выступает за мирные переговоры и использует "челночную дипломатию" для достижения этого.

Позиция Китая в отношении войны в Украине / Инфографика: Главред

"Мирный план" Китая и Бразилии

Спецпредставитель правительства КНР по вопросам Евразии Ли Хуэй заявил, что так называемый "консенсус" Китая и Бразилии - план по урегулированию войны в Украине - якобы получил поддержку в более чем 110 странах мира.

Основные положения плана:

Соблюдение принципов деэскалации, избегание провокаций, расширение зон боевых действий и обострение на фронте. Диалог и переговоры как единственный способ выхода из военного конфликта. Поддержка международной мирной конференции, которую признают "как Россия, так и Украина". Такая конференция должна состояться с участием РФ и с "честным обсуждением всех мирных планов". Гуманитарная помощь, защита мирных жителей и запрет на обстрелы гражданских объектов. Неприемлемость использования ядерного, химического и биологического оружия, нападений на атомные станции. Призыв противостоять разделению мира на изолированные группы.

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал "мирную" позицию Бразилии и Китая. Президент надеялся, что его бразильский коллега понял позицию Украины, однако на практике страна поддерживает Россию.

В ответ на критику Зеленского пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Мао Нин заявила, что Пекин принял во внимание заявление украинской стороны, но продолжит действовать на основе именно этой мирной инициативы. По словам официального представителя МИД Китая, первоочередным приоритетом является деэскалация конфликта.

Позиция Китая в отношении войны в Украине В начале марта министерство иностранных дел Китая заявило, что переговоры будут единственным способом прекратить боевые действия в Украине. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что в завершении войны России и Украины ключевую роль может сыграть Китай, поскольку у КНР - "особые отношения" с РФ. Военный эксперт Олег Жданов считает, что Китай может усилить военную поддержку России, ведь Пекин заинтересован в том, чтобы война закончилась как можно скорее. По его словам, у китайцев сложная экономическая ситуация, и им все равно, каким путем произойдет завершение войны, поэтому в КНР рассчитывают, что чем быстрее она закончится, тем скорее начнется оживления китайской экономики. Жданов добавил, что переговоры могут длиться бесконечно.

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