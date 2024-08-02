110 стран поддержали 'мирный план' Китая и Бразилии для Украины: страны выдали заявление

Спецпредставитель правительства КНР по вопросам Евразии Ли Хуэй во время поездки в Бразилию заявил, что так называемый "консенсус" Китая и Бразилии - план по урегулированию войны в Украине - якобы получил поддержку в более чем 110 странах мира.
В сообщении МИД Китая говорится, что Пекин и Бразилиа совместно опубликовали так называемый консенсус из шести пунктов по продвижению политического урегулирования "украинского кризиса" - так в обеих странах называют войну РФ в Украине.
"Это заявление получило поддержку более 110 стран", - сказал Ли во время переговоров с главным советником президента Бразилии по вопросам международной политики Чельсо Аморимом.видео дня
По словам Ли, КНР готова укреплять контакты и координацию с Бразилией по политическому урегулированию "кризиса в Украине".
В свою очередь, Аморим выразил готовность властей Бразилии к взаимодействию с Китаем с целью продвижения "консенсуса из шести пунктов" и создания условий для урегулирования "украинского кризиса".
Что входит в "Консенсус из шести пунктов" Китая и Бразилии
- Соблюдение принципов деэскалации, избегание провокаций, расширение зон боевых действий и обострение на фронте.
- Диалог и переговоры как единственный способ выхода из военного конфликта.
- Поддержка международной мирной конференции, которую признают "как Россия, так и Украина". Такая конференция должна состояться с участием РФ и с "честным обсуждением всех мирных планов".
- Гуманитарная помощь, защита мирных жителей и запрет на обстрелы гражданских объектов.
- Неприемлемость использования ядерного, химического и биологического оружия, нападений на атомные станции.
- Призыв противостоять разделению мира на изолированные группы.
Позиция Китая относительно войны в Украине
В начале марта министерство иностранных дел Китая заявило, что переговоры будут единственным способом прекратить боевые действия в Украине.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что в завершении войны России и Украины ключевую роль может сыграть Китай, поскольку у КНР - "особые отношения" с РФ.
Военный эксперт Олег Жданов считает, что Китай может усилить военную поддержку России, ведь Пекин заинтересован в том, чтобы война закончилась как можно скорее. По его словам, у китайцев сложная экономическая ситуация, им безразлично, каким путем произойдет завершение войны, поэтому в КНР рассчитывают, что чем быстрее она закончится, тем скорее начнется оживление китайской экономики. Жданов добавил, что переговоры могут продолжаться бесконечно.
Мирные переговоры Украины и России
Напомним, что советник руководителя ОП Михаил Подоляк заявил, что Украина готова к переговорам, но не на "заморозку" войны. Он отметил, что в этом процессе все стороны должны придерживаться международного права и уважения к территориальной целостности страны, в отношении которой ведется агрессия.
В ISW раскрыли циничные условия Кремля относительно переговоров с Украиной. Аналитики отметили, что диктатор-президент России Владимир Путин не заинтересован в честных мирных переговорах на любых условиях, кроме российских. Бескомпромиссные условия Кремля для ведения диалога - равнозначны капитуляции Украины.
Михаил Подоляк сообщил, что Украина готова передать Путину предложение о мирных переговорах. Советник главы Офиса президента отметил, что стать посредником смогут те страны, которые хотят закончить войну и серьезно настроены на эту работу.
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