Без России и Китая мирные переговоры невозможны: президент Чехии удивил заявлением

Переговоры не будут иметь смысла, если Россия будет вести их так, как она вела до сих пор, выдвигая, по сути, капитуляционные условия, говорит Павел.

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Павел говорит, что без России и Китая мирные переговоры невозможны / коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео, ua.depositphotos.com

Мирные переговоры по войне в Украине невозможны без России и Китая. Пекин должен взять на себя большую ответственность за мир во всем мире на основе правил, а не на основе того, у кого большая армия или экономическая мощь. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел, сообщает idnes.cz.

По его словам, в конце этого года или в начале следующего он ожидает некоторых изменений в конфликте.

"Такое развитие событий будет связано с тем, что в этом году в крупных странах пройдет большое количество важных выборов, первыми из которых станут президентские в США", - говорит он. видео дня

Президент Чехии подчеркнул, что еще одним фактором является усталость от войны, которая сказывается на обеих враждующих сторонах.

"Если это возможно (участие России во втором саммите мира, - ред.), то посмотрим, что принесут ближайшие месяцы. Но в любом случае это необходимо и желательно", - сказал Павел.

Он также подчеркнул, что переговоры не будут иметь смысла, если Россия будет вести их так, как она вела до сих пор, выдвигая, по сути, капитуляционные условия.

"Но без России и Китая за столом мирные переговоры действительно не состоятся", - отметил он.

По его словам, Китай должен играть ту роль, которую он хотел бы играть сам.

"То есть крупного глобального игрока, которым он, несомненно, является в экономике, в финансах, но, возможно, уже не в политике принуждения к миру", - добавил президент Чехии.

Павел считает, что если Китай этого не сделает, Россия не почувствует внутренней необходимости действовать.

"Наоборот, она попытается получить преимущества для себя. То ли на поле боя, то ли в области международной политики", - подытожил он.

Петр Павел - что о нем известно Петр Павел - чешский государственный, военный и общественный деятель, генерал армии в отставке. Избранный президент Чехии с 28 января 2023 года. Павел принял присягу и стал президентом Чехии 9 марта 2023 года, где заменил на посту Милоша Земана, который находился на нем два срока - десять лет. В прошлом Петр Павел - председатель Военного комитета НАТО (2015-2018), первый представитель восточноевропейского государства на этой должности, начальник Генерального штаба армии Чешской Республики.

Мирные переговоры с Россией - что известно

Напомним, аналитики Института изучения войны сообщали, что диктатор-президент России Владимир Путин не заинтересован в честных мирных переговорах на любых условиях, кроме российских. Зато бескомпромиссные условия Кремля для ведения диалога - равнозначны капитуляции Украины.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявлял, что Украина готова передать России свои предложения по мирным переговорам. Сделать это согласны через третьи страны.

В свою очередь, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что предыдущее агрессивное поведение Кремля говорит о том, что нельзя допускать чего-то вроде Минских соглашений.

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