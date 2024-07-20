Наступил исторический момент: Украина готовится ко второму Саммиту мира - Лесной

Для Украины путь ко второму Саммиту мира будет достаточно непростым, однако все настроены идти до конца.

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Подготовка ко второму Саммиту проходит в непростое время, но Украина не будет пренебрегать качеством / Коллаж: Главред, фото: flickr, Офис Президента Украины

Украина не готова рисковать качеством подготовки ко второму саммиту мира ради ускорения этого процесса, даже на фоне подталкивания к этому некоторых стран. Об этом рассказал президент аналитического центра "Политика" Олег Лесной в эфире телеканала FREEDOM.

"То есть мы не готовы все просто организовать для того, чтобы организовать, - это будет не саммит, это будет просто очередная встреча, после которой никаких решений не будет. Мы думаем о других целях", - подчеркнул он.

Лесной напоминает слова президента Украины Владимира Зеленского, который заверил, что Украина будет идти к результату, не в зависимости от того, сколько нужно будет встреч для обсуждения пунктов формулы мира.

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Это, по его словам, свидетельствует о курсе Украины на качество, а не время. Хотя сейчас особенно непросто будет пройти этот путь до саммита в связи с периодом продолжающейся нарастающей турбулентности во всем мире.

"Если мы даже берем американский кейс, он не перестает удивлять - в негативном плане, к сожалению. Потому что покушение - это всегда трагедия... Поэтому нам придется работать в очень непростой обстановке. Хотя на самом деле, когда она была простой с момента полномасштабного вторжения", - добавил Лесной.

Кто такой Олег Лесной? Олег Лесной - украинский политолог, политический комментатор, вице-президент аналитического центра "Политика". До начала российской агрессии интересовался избирательными процессами, психологией и правом.

Подготовка ко второму Саммиту мира - что известно

Напомним, план реализации всех пунктов, необходимых для второго саммита мира, будет готов в ноябре, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Это произойдет после подготовки планов по пунктам энергетической, продовольственной безопасности, обмена пленных и возвращения украинских детей.

Ранее стало известно, что заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква заявил, что во время второго Саммита мира Украина будет вести работу по основным пунктам Формулы мира президента Владимира Зеленского.

После проведения первого Саммита мира и объявления Киевом переговоров по второму, страна-агрессор Россия впервые прокомментировала, рассматривает ли свое участие в этом мероприятии. Москва не планирует участвовать во втором Саммите мира, потому что Кремлю уже "все понятно".

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