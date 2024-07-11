В России огрызнулись: примет ли страна-агрессор участие во втором Саммите мира

Представитель России впервые официально прокомментировал позицию относительно участия во втором Саммите мира. По его словам, РФ уже "все понятно".

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В России ответили, будут ли ее представители участвовать во втором Саммите мира / Коллаж: Главред, фото: flickr, Офис Президента Украины

После проведения первого Саммита мира и объявления Киевом переговоров по второму, страна-агрессор Россия впервые прокомментировала, рассматривает ли свое участие в этом мероприятии.

Как сообщают росСМИ, заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин сказал, что Москва не планирует участвовать во втором Саммите мира. Аргументировал это российский чиновник тем, что Кремлю с Саммитом мира уже "все понятно".

Галузин назвал планы Киева и Запада на новое мероприятие "попыткой реабилитироваться за провал недавней конференции в Швейцарии". Однако, аргументов относительно якобы провала Украины он не привел.

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Заместитель главы МИД агрессора России также добавил, что эта встреча якобы имеет риторику на проталкивание безвыходной и ультимативной формулы Зеленского. Но Запад с этим утверждением не соглашается.

Кто такой Михаил Галузин? Михаил Галузин - советский и российский дипломат. Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации с 25 ноября 2022 года. Чрезвычайный и полномочный посол (2014), пишет Википедия.

Проведение Саммита мира - последние новости

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российскому диктатору Владимиру Путину безразлично, какие земли оккупировать, потому что он наслаждается процессом. По мнению главы государства, нужно подготовить проведение второго саммита мира, чтобы остановить войну.

Ранее, по итогам первого Саммита мира Украина вместе со странами-партнерами должна разработать совместный алгоритм действий, который смог бы принудить Россию к миру на условиях Украины.

Накануне стало известно, что первый Саммит мира оказался значительной дипломатической победой Украины. Это итог кропотливой работы украинской дипломатии в широком смысле, ведь все приложили усилия для его проведения с положительным для Украины результатом.

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