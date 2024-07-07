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Появился острый ответ Украины на идею Болгарии склонить к "миру" с Путиным

Яна Ставская
7 июля 2024, 14:36
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Это предложение Болгария намерена выдвинуть на саммите НАТО 9-11 июля.
Появился острый ответ Украины на идею Болгарии склонить к 'миру' с Путиным
Россия всеми путями пытается склонить Украину к миру на невыгодных условиях / Коллаж Главреда. Фото: скриншот видео, pixabay

Украина отвергла предложение Болгарии о посредничестве в переговорах с Россией. В МИД призвали страну не использовать российско-украинскую войну в собственных политических целях, говорится в сообщении пресс-службы посольства.

Накануне временный премьер-министр Болгарии Димитр Главчев заявил, что на саммите НАТО в Вашингтоне, который пройдет 9-11 июля, София предложит начать мирные переговоры между Украиной и Россией.

"Что может быть лучше этого? И это то, что я буду предлагать, не имеет никаких проблем", - подчеркнул он.

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Ответ МИД был четким. В частности, дипломаты напомнили, что Киев считает справедливым миром, а что - принуждением к "миру" с Путиным.

"Призывы ограничить или заблокировать помощь Украине практически означают побуждение способствовать государству-агрессору. Замедление или ограничение предоставления необходимой помощи Украине приведет не к миру, а к большему количеству жертв и приближению фронта к границам ЕС. Зато увеличение оборонной помощи для Украины будет способствовать укреплению безопасности во всем регионе, восстановлению уважения к международному праву и приближению справедливого мира", - указывают в МИД.

Переговоры с Россией - главное

Последние несколько месяцев Путин через своих агентов и дружественных к стране-агрессору государства пытается склонить Украину к миру на невыгодных условиях.

Сам Путин уже неоднократно заявлял, что среди его ультимативных условий - вывод ВСУ из четырех областей, даже из районов, куда никогда не ступала нога российского захватчика.

Украина и западные партнеры всячески отвергают нынешние "предложения" России, в США их вообще назвали противоречащими здравому смыслу.

Однако такие политики, например как Виктор Орбан, продолжают "форсировать" именно российский вариант фактического замораживания войны.

В Украине неоднократно подчеркивали, что согласятся сесть за стол переговоров с Путиным только в случае полного вывода российских сил и возвращения оккупированных территорий под контроль Киева.

Саммит НАТО 2024 - что о нем известно

Саммит НАТО состоится с 9 по 11 июля 2024 года в столице США, Вашингтоне, и будет посвящен 75-летию альянса. Саммит был официально предложен в 2023 году во время Саммита НАТО в Вильнюсе.

На саммит в Вашингтоне приглашены министры иностранных дел 35 стран-партнеров, которые не входят в НАТО, среди приглашенных - министры иностранных дел Израиля, Египта, Иордании, Катара и Объединенных Арабских Эмиратов.

Также это уже будет третий саммит подряд, в работе которого примут участие не только главы государств всех 32 стран-членов НАТО, но и лидеры стран-партнеров Индо-Тихоокеана: Австралии, Японии, Южной Кореи и Новой Зеландии.

Как писало издание The New York Times, на саммите НАТО в Вашингтоне Украина не получит приглашение в Альянс из-за позиции Соединенных Штатов и Германии. Отмечается, что Альянс не хочет принимать нового члена, который через пакт о коллективной безопасности может втянуть его в крупнейшую сухопутную войну в Европе с 1945 года.

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