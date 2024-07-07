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Хочет сорвать поддержку Украины: в ISW описали коварные планы Орбана

Алёна Воронина
7 июля 2024, 07:43
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Венгерский премьер-министр призывает к мирным переговорам, чтобы таким образом отвлечь Запад от предоставления помощи Украине.
орбан, флаги Украины и России
Орбан хочет сорвать поддержку Украины, говорят в ISW/ коллаж: Главред, фото: flickr, ua.depositphotos.com

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан пытается переключить внимание западных стран с помощи Украине на возможные мирные переговоры со страной-агрессором Россией.

Прежде всего он хочет таким образом подорвать европейскую поддержку Украины. К такому выводу пришли аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Орбан пытается показать себя вероятным посредником между сторонами для прекращения боевых действий в Украине, несмотря на то, что российский диктатор Владимир Путин сам отказался от переговоров о прекращении войны.

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Аналитики обратили внимание на статью Орбана, которая была опубликована 5 июля в издании Newsweek. В этой статье венгерский премьер обвиняет Запад в "выборе войны", а не мира, и отмечает, что именно для мира создавался блок НАТО.

"Усилия Орбана подтолкнуть к переговорам, вероятно, являются частью его текущих усилий переместить европейский фокус на дискуссии о мирных переговорах, а не на дискуссии о военной поддержке Украины", - говорится в отчете.

Также в ISW напомнили, что премьер-министр Венгрии Орбан уже не один раз пытался сорвать помощь Украине со стороны Европейского Союза.

"Мирный план" Виктора Орбана

2 июля в Киев с неожиданным визитом приехал Орбан. Планы поездки премьер-министра Венгрии сложились после длительных переговоров относительно прав венгерского меньшинства Украины.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пообещал сделать "первые шаги" для содействия миру в Украине, отвечая на вопрос о том, что может сделать Венгрия во время своего председательства в Совете ЕС для прекращения войны в Украине.

Во время переговоров Зеленский и Орбан договорились о работе над соглашением, которое снимет двусторонние проблемы.

Орбан также предложил Зеленскому обеспечить прекращение огня для проведения мирных переговоров.

"Я попросил Зеленского подумать о том, нельзя ли сделать иначе: сперва прекратить огонь, а потом вести переговоры о мире. Потому что прекращение огня могло бы обеспечить ускорение темпа этих переговоров", - венгерский премьер.

Заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква заявил, что Венгрия не первая страна, которая говорит о прекращении огня, но у Украины есть четкая позиция, как достичь мира. Ее обсуждение уже началось во время первого саммита мира. По словам Жовквы, если Россия не будет говорить на языке ультиматумов, то во время второго саммита ее представители смогут в том или ином порядке присутствовать.

Поездки Орбана в Киев и Москву - последние новости

Напомним, 2 июля Орбан прибыл в Киев на встречу с Зеленским и анонсировал "первые шаги к миру". После этого стало известно, о чем говорили Зеленский и Орбан. Владимир Зеленский рассказал о будущем двустороннем документе между Украиной и Венгрией.

5 июля Орбан встретился с Путиным в Москве - стало известно, что сказал Путин венгерскому премьеру об Украине. В МИД Украины жестко отреагировали на визит Орбана в РФ. В украинском МИД призвали Венгрию не проводить любые переговоры по Украине и справедливому миру без присутствия на них представителей Украины.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель резко высказался о визите Орбана в Россию. Орбан не получил никакого мандата от Совета ЕС на визит в Москву, подчеркнул глава дипломатии ЕС.

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