Удары по аэродромам были ловушкой для РФ: в Воздушных силах впервые рассказали детали

Российские оккупанты во время этих ударов потеряли свои пусковые установки, а Украина не потеряла ни одной единицы техники.

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Россияне били по муляжам самолетов и систем / Коллаж: Главред, фото: скриншот с видео

Российские оккупанты обнародовали в соцсетях видео, на котором якобы они уничтожают украинские самолеты и систему ПВО Patriot. Однако на самом деле все не так однозначно. Интересные подробности рассказал командующий Воздушных сил генерал-лейтенант Николай Олещук.

Он подтвердил, что в Украине действительно есть потери техники и людей. Однако относительно последних вбросов об уничтожении самолетов и системы ПВО, россияне на самом деле "попались на удочку".

По словам Олещука, украинские силы устроили ловушку для оккупантов. На самом деле это была не настоящая техника, а муляжи. Это была подготовка, благодаря ей удалось обнаружить и уничтожить опасную российскую технику.

видео дня

"Аэродром Долгинцево (Кривой Рог - 3.07) и район "Южное" (Одесская область - 6.07) - личным составом Воздушных Сил успешно проведены мероприятия по пассивной обороне! Спасибо всем, кто помогает с качественными макетами самолетов и ЗРК. У врага стало меньше "Искандеров", а макеты еще подвезут. Сохраняйте спокойствие и единство! Враг коварный, но мы - сильнее! Вместе - к победе!" - написал Олещук.

Смотрите видео об ударах по украинским аэродромам:

Россияне били по муляжам самолетов и систем / фото: скриншот

Что известно о ракетном ударе РФ по Миргороду

Напомним, ранее сообщалось, что в понедельник днем, 1 июля, российские оккупанты в очередной раз выпустили по Украине ракеты. Взрывы прогремели в Миргородском районе Полтавской области.

Позже в российских пропагандистских ресурсах появилось видео последствий воздушного удара ВС РФ, который произошел днем 1 июля. На видео, снятом БПЛА, видны две точки, в которых могли быть повреждены украинские самолеты Су-27.

Об ударе рассказал украинский волонтер Сергей Стерненко. Он сообщил, что самолеты получили повреждения — количество не указал. С его слов, люди не пострадали. Также указывается, что это второй удар РФ по Миргородскому аэродрому в течение последних 14 дней. Оба раза над точкой, расположенной в 150 км от линии фронта, летал российский разведывательный беспилотник, который свободно вел съемку.

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